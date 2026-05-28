Двоє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та БпЛА різних типів по 9 населених пунктах Харківської області, 2 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждав 62-річний чоловік; у м. Ізюм зазнав гострої реакції на стрес 54-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.