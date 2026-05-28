Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

Станом на ранок дві людини, серед них – 11-річний хлопчик, зазнали поранень через російськи обстріли громад області, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Охтирська громада – внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 11-річний хлопець. У нього гостра реакція на стрес та легкі ушкодження; також до лікарні звернувся 43-річний чоловік, який постраждав під час атаки дрона 23 травня у Білопільській громаді", – написав він у Телеграмі.

Армія РФ здійснила понад 60 обстрілів по 25 населених пунктах у 15 громадах області. В населених пунктах області через обстріли окупантів є численні пошкодження житла та об'єктів цивільної інфраструктури.

З прифронтових громад евакуйовано 9 людей.

Повітряна тривога в області тривала 16 годин 28 хвилин.