08:49 28.05.2026

ППО збила 138 з 147 російських дронів вночі, зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях – Повітряні сили

Фото: Ґвара

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 138 з 147 дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на четверг, починаючи з 18:30 середиі, проте зафіксовано влучання балістичної ракети "Кинджал" та 9 ударних безпілотників на 7 локаціях, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів", – повідомляється в Телеграм-каналі ПС.

Зазначається, що у ніч на 28 травня (з 18:30 27 травня) противник атакував аеробалістичною ракетою "Кинджал" (район пуску – повітряний простір Липецької обл.) та 147 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Окрім того зафіксовано влучання аеробалістичної ракети "Кинджал" та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

 

