Інтерфакс-Україна
Події
08:47 28.05.2026

На тлі війни РФ проти України Норвегія приєднується до ініціативи Франції щодо ядерного стримування в Європі – ЗМІ

1 хв читати
На тлі війни РФ проти України Норвегія приєднується до ініціативи Франції щодо ядерного стримування в Європі – ЗМІ

о ініціативи Франції щодо розширення європейської співпраці у сфері ядерного стримування долучається Норвегія, яка разом із низкою інших країн братиме участь в обговоренні ролі французького ядерного потенціалу в системі безпеки Європи на тлі війни Росії проти України, повідомляє Politico.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що країна братиме участь у відповідній ініціативі разом із низкою європейських держав.

"Разом із дев'ятьма іншими європейськими країнами Норвегія братиме участь у вашій ініціативі щодо того, як французька ядерна зброя може сприяти безпеці та стримуванню в Європі", – сказав Стьоре.

Він також наголосив на близькості російського ядерного потенціалу до норвезьких кордонів: "Найбільший ядерний арсенал Росії розташований на Крайній Півночі, всього за кілька кілометрів від Норвегії".

За даними джерел, закриті переговори щодо формату співпраці вже розпочалися.

Окрім того прем'єр Норвегії зазначив, що рішення ухвалене з огляду на поточну безпекову ситуацію в Європі.

"Ми робимо це з огляду на безпекову ситуацію в Європі, включно з масштабним переозброєнням Росії, також у ядерній сфері, і те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни".

Теги: #ядерне_стримування #франція #норвегія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 27.05.2026
МЗС Франції викликало російського посла через удари РФ по Україні та погрози

МЗС Франції викликало російського посла через удари РФ по Україні та погрози

21:10 26.05.2026
Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

20:20 25.05.2026
У посольстві Франції в Україні заявили, що продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, попри погрози РФ

У посольстві Франції в Україні заявили, що продовжуватимуть працювати у звичайному режимі, попри погрози РФ

17:34 25.05.2026
Велика Британія відхилила план НАТО щодо надання додаткової військової допомоги Україні – ЗМІ

Велика Британія відхилила план НАТО щодо надання додаткової військової допомоги Україні – ЗМІ

13:48 24.05.2026
Атака РФ "орєшніком" демонструє ескалацію і глухий кут агресивної війни Росії – Макрон

Атака РФ "орєшніком" демонструє ескалацію і глухий кут агресивної війни Росії – Макрон

19:04 22.05.2026
Мерц, Стармер і Макрон зазначили посилення позицій України на полі бою та в далекобійності – Зеленський

Мерц, Стармер і Макрон зазначили посилення позицій України на полі бою та в далекобійності – Зеленський

10:33 13.05.2026
Уряд Франції спільно з міжнародною організацією Aquassistance забезпечили водопостачанням реабілітаційний центр Unbroken

Уряд Франції спільно з міжнародною організацією Aquassistance забезпечили водопостачанням реабілітаційний центр Unbroken

22:36 08.05.2026
У Франції затримали причетного до катувань в'язнів у донецькій тюрмі "Ізоляція" – Офіс генпрокурора

У Франції затримали причетного до катувань в'язнів у донецькій тюрмі "Ізоляція" – Офіс генпрокурора

13:57 08.05.2026
Керівництво Мінветеранів і ветерани російсько-української війни взяли участь у вшануванні пам'яті жертв Другої світової війни у Франції

Керівництво Мінветеранів і ветерани російсько-української війни взяли участь у вшануванні пам'яті жертв Другої світової війни у Франції

00:18 08.05.2026
Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

Генштаб ЗСУ: опрацьовується масштабний спільний проєкт із Міноборони Франції щодо підтримки дітей військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

Законопроєкт про ратифікацію угоди щодо макрофінансової допомоги Україні від ЄС зареєстровано у Раді

Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

Зеленський про лист до США: Пришвидшення захисту від балістики може зробити так, щоб дипломатія спрацювала

Людина загинула, поранено жінку та двох дітей через обстріл окупантами дитячого майданчику у Херсоні – МВА

ОСТАННЄ

Дві жінки поранені, 689 ударів завдано за добу по Запорізькій області – ОВА

Законопроєкт про ратифікацію угоди щодо макрофінансової допомоги Україні від ЄС зареєстровано у Раді

Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

Трамп заявив, що Ормузька протока має бути відкритою для всіх і США стежитимуть за нею – ЗМІ

28 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Сибіга закликав відкрити всі переговорні кластери з Україною в червні та використати санкції і заморожені активи РФ для тиску

ОВА: Київщина отримає 25 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону

За підозрою у вчиненні закінченого замаху на зґвалтування 14-річної дівчинки у Запоріжжі затримано поліцейського – прокуратура

Ляєн: Україна буде повністю інтегрована в оборонні зусилля Європи у сферах ППО та протидії безпілотникам

Сили оборони відбили з початку доби 256 ворожих атак – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА