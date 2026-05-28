На тлі війни РФ проти України Норвегія приєднується до ініціативи Франції щодо ядерного стримування в Європі – ЗМІ

о ініціативи Франції щодо розширення європейської співпраці у сфері ядерного стримування долучається Норвегія, яка разом із низкою інших країн братиме участь в обговоренні ролі французького ядерного потенціалу в системі безпеки Європи на тлі війни Росії проти України, повідомляє Politico.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що країна братиме участь у відповідній ініціативі разом із низкою європейських держав.

"Разом із дев'ятьма іншими європейськими країнами Норвегія братиме участь у вашій ініціативі щодо того, як французька ядерна зброя може сприяти безпеці та стримуванню в Європі", – сказав Стьоре.

Він також наголосив на близькості російського ядерного потенціалу до норвезьких кордонів: "Найбільший ядерний арсенал Росії розташований на Крайній Півночі, всього за кілька кілометрів від Норвегії".

За даними джерел, закриті переговори щодо формату співпраці вже розпочалися.

Окрім того прем'єр Норвегії зазначив, що рішення ухвалене з огляду на поточну безпекову ситуацію в Європі.

"Ми робимо це з огляду на безпекову ситуацію в Європі, включно з масштабним переозброєнням Росії, також у ядерній сфері, і те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни".