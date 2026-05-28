Дві жінки поранені, 689 ударів завдано за добу по Запорізькій області – ОВА

Протягом минулої доби дві жінки віком 58 та 65 років дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району, а російські окупаційні війська завдали 689 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Надійшло 48 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури та житла", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ранком четверга.

За його даними, війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Комишувасі, Зарічному, Річному, Юрківці, Таврійському, Зеленому, Самійлівці, Шевченківському, Преображенці, Різдвянці, Зірниці, Чарівному, Воздвижівці, Лісному, Любицькому, Новому Полю та Новоселівці.

Крім того, 440 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Юрківку, Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівське, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Комишуваху, Щербаки, Копані, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове та Преображенку.

Також зафіксовано 11 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Приморському, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному та Гуляйпільському.

"218 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівському, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці", – інформує Федоров.