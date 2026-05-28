Законопроєкт про ратифікацію угоди щодо макрофінансової допомоги Україні від ЄС зареєстровано у Раді

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону про ратифікацію Угоди про позику на підтримку України між Україною як позичальником та Національним банком України як агентом позичальника і Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як кредитором.

Відповідний урядовий законопроєкт №0376 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Документ також передбачає ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором щодо отримання Україною макрофінансової допомоги в рамках Позики на підтримку України.

У рамках програми макрофінансової допомоги передбачено виконання Україною структурних умов, згрупованих за компонентами:

Зокрема йдеться про скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок (за винятком товарів оборонного призначення); запровадження оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи; продовження дії військового збору на рівні 5% строком на три роки; гармонізацію податкового законодавства з нормами ЄС та правилами протидії ухиленню від оподаткування.

У сфері управління державними фінансами йдеться про оновлення Стратегії управління державними фінансами, підготовку бюджетної декларації на 2027-2029 роки та проведення оглядів державних витрат для підвищення ефективності бюджетної політики.

У напрямі митної та інституційної реформи передбачено ухвалення нового Митного кодексу України відповідно до стандартів ЄС, призначення керівника Державної митної служби, а також цифровізацію митного адміністрування і посилення системи контролю.

Окремий блок стосується ІТ та цифрової інфраструктури управління державними фінансами. Він передбачає інтеграцію систем публічних інвестицій та державних фінансів (зокрема DREAM, Державного бюджету, системи Казначейства, Prozorro та інших ІТ-рішень), розвиток єдиної інформаційної екосистеми управління публічними інвестиціями, а також підвищення сумісності митних ІТ-систем із європейськими стандартами та системами управління ризиками.

Раніше зазначалося, що Україна та ЄС 20 травня завершили перемовини стосовно Меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги на суму EUR8,35 млрд в рамках кредиту ЄС, його підписав європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, перший платіж очікується у червні.

Пакет макрофінансової допомоги на 2026 рік становить EUR8,35 млрд, який буде надано разом ів EUR8,35 млрд в рамках Ukraine Facility. Загалом це ставитиме EUR16,7 млрд бюджетної підтримки, тоді як оборонна допомога сягне EUR28,3 млрд. Це означає, що у 2026 році Україна має отримати EUR45 млрд.