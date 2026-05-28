Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1160 окупантів, один танк, 42 артсистеми, сім бронемашин, 1560 БПЛА, а також 264 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 360 110 (+1 160) осіб, танків – 11 956 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 625 (+7) од, артилерійських систем – 42 832 (+42) од, РСЗВ – 1 806 (+1) од, засоби ППО – 1 397 (+0) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 492 (+7) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 314 902 (+1 560) од, крилаті ракети – 4 687 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 99 906 (+261) од, спеціальна техніка – 4 227 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.