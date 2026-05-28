Трамп заявив, що Ормузька протока має бути відкритою для всіх і США стежитимуть за нею – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока має залишатися відкритою для всіх, а Сполучені Штати стежитимуть за ситуацією в цьому регіоні в межах переговорів з Іраном, повідомляє CNN.

За словами Трампа, питання статусу протоки є частиною переговорного процесу з Іраном, а США не допускають сценаріїв, за яких будь-яка сторона могла б встановити над нею контроль.

Він також наголосив, що протока є міжнародними водами і не повинна перебувати під чиїмось контролем.

"Ні, протока буде відкрита для всіх. Це міжнародні води. Ніхто не буде її контролювати. Ми будемо спостерігати за нею, але ніхто не буде її контролювати", – цитує слова Трампа видання.

Окрім цього, президент США застеріг Оман від втручання, заявивши про можливі наслідки у разі невиконання вимог.

"Оман буде поводитися так само, як і всі інші, або нам доведеться їх підірвати", – наголосив Трамп.