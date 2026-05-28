28 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

28 травня відзначають Всесвітній день голоду, День міжнародної амністії, Міжнародний день дій за здоров'я жінок.

В Україні - День поліцейського офіцера громади, День краєзнавства, у США - День гамбургера.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського.

День 1555 Російська агресія - Day 1555 Russian aggression

Всеукраїнський день краєзнавства

Відзначається щорічно, запроваджено відповідно до рішення VI з’їзду Національної спілки краєзнавців України, що відбувся 23.01.2017 р.

Мета дня - зробити доступною для широких мас історію, культуру та звичаї нашого народу. Свято має привернути увагу представників владних структур, освітніх закладів, громадських організацій та особисто кожного громадянина нашої країни до вкрай важливої для нас і наших нащадків дисципліни, що має назву "Краєзнавство".

День поліцейського офіцера громади

28 травня в Україні відзначають День поліцейського офіцера громади. Цього дня вшановують роботу поліцейських офіцерів громади та звертають увагу на те, як Україна змінює стратегію роботи поліції.

У межах міжнародної практики, відомої як community policing, такі поліцейські живуть і працюють у конкретній територіальній громаді, щоб збільшити присутність місцевих поліцейських, сприяти комунікації з мешканцями, підтримувати порядок, запобігати правопорушенням і злочинам, розв'язувати конфлікти і залучати до співпраці місцевих жителів.

Всесвітній день голоду

Всесвітній день голоду є всесвітньо визнаним днем, який щорічно відзначають 28 травня з метою підвищення обізнаності про критичну проблему голоду та спонукання до колективних дій для його викорінення. Ця подія допомагає надати розголосу та привернути увагу про голод у світі в третьому тисячолітті. Всесвітній день голоду створений, щоб пролити світло на приголомшливі статистичні дані про голод і його руйнівний вплив на окремих людей, сім'ї та громади в усьому світі.

День міжнародної амністії

День міжнародної амністії відзначають 28 травня. Заснований юристом із Британії Пітером Бененсоном.

28 травня 1961 року газета The London Observer опублікувала його статтю про амністію. У ній Бененсон запропонував суспільству влаштувати акції протесту проти ув'язнення за політичні та релігійні погляди. Цього ж року представники семи країн заснували рух під назвою "Міжнародна амністія", а згодом було ухвалено рішення щорічно відзначати День міжнародної амністії.

Міжнародний день дій за здоров'я жінок

Міжнародний день дій за здоров'я жінок відзначається щорічно 28 травня. Цього дня 1987 року в Коста-Ріці провели Міжнародну нараду з теми репродуктивного здоров'я жінок. Там учасники ухвалили рішення відзначати цю дату, щоб привертати увагу до права жінки на сексуальне і репродуктивне здоров'я та його захист. Ідею підтримали представники охорони здоров'я з різних країн і громадські організації.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Костянтина Адріановича Пурієвича (1866–1916), українського ботаніка, фізіолога рослин;

120 років від дня народження Антіна Григоровича Глинки (1906–1957), українського журналіста, громадсько-політичного діяча (Канада);

100 років від дня народження Василя Івановича Колодчина (1926–2006), українського громадсько-політичного діяча, члена ОУН (США).

Ще цього дня:

1918 - Вірменія та Азербайджан проголосили державну незалежність;

1923 - Генеральний прокурор США оголосив, що жінки мають право носити штани де завгодно і коли їм це заманеться;

1957 - У США засновано Національну академію грамзапису, яка вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики - "Греммі";

1959 - Американські вчені провели успішний запуск у космос із поверненням двох мавп, Айбл і Бейкер, на ракеті АМ-18;

1965 - На базі Донецької філії Харківського державного університету ім. Горького утворено Донецький державний університет;

1987 - Німецький спортсмен-пілот Матіас Руст здійснив переліт із Гамбурга через Ґельсінкі до Москви і приземлився на Красній площі, обійшовши всю систему протиповітряної оборони СРСР;

1985 - Команда київське "Динамо" забила свій 2000-й гол у чемпіонатах СРСР;

2009 - У Києві відкрили Культурно-просвітницький центр "Alex Art House".

Церковне свято

День пам'яті преподобного Микити Сповідника

Микита Халкидонський - християнський святий VIII століття, святитель, прославлений у лику сповідників; архієпископ Халкидонський (726-775).

Із 726 до 775 року, у період іконоборства, був архієпископом Халкидонським. Усунутий зі своєї кафедри він мешкав до своєї кончини в одному з палестинських монастирів. У каноні служби йому, написаному Константинопольським пресвітером Йосипом, прославляється також брат святителя Микити - святий Ігнатій.

Селище Айос-Нікітас на острові Левкас у Греції названо на честь святого.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Георгій, Іван, Олена.

З прикмет цього дня:

Дощ і вітер говорять про те, що негода скоро припиниться. У небі після дощу видно веселка – негода більше не повернеться. Ластівка не повертається в колишнє житло – це віщує пожежу. Якщо вона покинула вже насиджене місце – до великої біди. Розорити ластівчине гніздо – великий гріх. Як покарання за скоєне можна осліпнути або втратити когось із рідних. Якщо день теплий, то риболовля буде хорошою.

У цей день незаміжнім дівчатам не можна розповідати подругам про свої любовні плани, інакше вони не збудуться.

Цього дня люди сіють пшеницю. Решту культур не рекомендується сіяти, тому що вони пропадуть.

Вас також можуть зацікавити новини: Короткочасні дощі, місцями з грозами та поривами вітру, пройдуть Україною у четвер і п'ятницю