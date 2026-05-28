Сибіга закликав відкрити всі переговорні кластери з Україною в червні та використати санкції і заморожені активи РФ для тиску

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів у ЄС діяти негайно та відкрити всі шість переговорних кластерів для України вже в червні, а також активніше застосовувати санкційні інструменти та використання заморожених російських активів.

За словами Сибіги, Європа має необхідні важелі впливу для досягнення відчутних результатів, зокрема санкції та заморожені російські активи.

"Сьогодні ввечері я також закликав колег діяти негайно і відкрити всі шість переговорних кластерів для України в червні. Наш народ потребує і заслуговує на це визнання. Україна потребує ЄС, а ЄС потребує України", – заявив він за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх" на Кіпрі.

Окрім того, Сибіга наголосив, що нова та перспективна двостороння динаміка у відносинах з Угорщиною відкриває "вікно можливостей", яке Україна та партнери не повинні втратити.

"Зараз наша нова і багатообіцяюча двостороння динаміка з Угорщиною відкриває вікно можливостей. Ми не можемо дозволити собі його втратити", – йдеться в дописі мінстра, оприлюдненому у соціальній мережі Х.

