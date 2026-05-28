Інтерфакс-Україна
Події
06:07 28.05.2026

Сибіга закликав відкрити всі переговорні кластери з Україною в червні та використати санкції і заморожені активи РФ для тиску

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів у ЄС діяти негайно та відкрити всі шість переговорних кластерів для України вже в червні, а також активніше застосовувати санкційні інструменти та використання заморожених російських активів.

За словами Сибіги, Європа має необхідні важелі впливу для досягнення відчутних результатів, зокрема санкції та заморожені російські активи.

"Сьогодні ввечері я також закликав колег діяти негайно і відкрити всі шість переговорних кластерів для України в червні. Наш народ потребує і заслуговує на це визнання. Україна потребує ЄС, а ЄС потребує України", – заявив він за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх" на Кіпрі.

Окрім того, Сибіга наголосив, що нова та перспективна двостороння динаміка у відносинах з Угорщиною відкриває "вікно можливостей", яке Україна та партнери не повинні втратити.

"Зараз наша нова і багатообіцяюча двостороння динаміка з Угорщиною відкриває вікно можливостей. Ми не можемо дозволити собі його втратити", – йдеться в дописі мінстра, оприлюдненому у соціальній мережі Х.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2059723012384113132?s=46

Теги: #санкції #кластери #єс #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:51 28.05.2026
Ляєн: Україна буде повністю інтегрована в оборонні зусилля Європи у сферах ППО та протидії безпілотникам

Ляєн: Україна буде повністю інтегрована в оборонні зусилля Європи у сферах ППО та протидії безпілотникам

00:27 28.05.2026
Сибіга: Європа має вплинути на припинення ударів по аеропортах і портах, звільнення цивільних заручників та демілітаризацію ЗАЕС для наближення миру

Сибіга: Європа має вплинути на припинення ударів по аеропортах і портах, звільнення цивільних заручників та демілітаризацію ЗАЕС для наближення миру

23:06 27.05.2026
Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

22:37 27.05.2026
Сибіга під час зустрічі з Каллас: відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС було б інвестицією в безпеку Європи

Сибіга під час зустрічі з Каллас: відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС було б інвестицією в безпеку Європи

22:10 27.05.2026
Єврокомісія 16 червня запропонує відкрити перший кластер переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС – ЗМІ

Єврокомісія 16 червня запропонує відкрити перший кластер переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС – ЗМІ

21:46 27.05.2026
Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

20:27 27.05.2026
Угода про надання Україні EUR90 млрд може бути винесена на ратифікацію Радою вже у четвер – нардеп Железняк

Угода про надання Україні EUR90 млрд може бути винесена на ратифікацію Радою вже у четвер – нардеп Железняк

19:40 27.05.2026
Російського посла викликали до МЗС Бельгії через грубе порушення міжнародного права з боку РФ

Російського посла викликали до МЗС Бельгії через грубе порушення міжнародного права з боку РФ

18:03 27.05.2026
Інтеграція до ЄС не може зводитися лише до ухвалення законів – голова профільного комітету Ради

Інтеграція до ЄС не може зводитися лише до ухвалення законів – голова профільного комітету Ради

13:27 27.05.2026
РФ у 2026 році посилила дезінформацію через ШІ, медіа та мережі проксі-ресурсів – експерти

РФ у 2026 році посилила дезінформацію через ШІ, медіа та мережі проксі-ресурсів – експерти

ВАЖЛИВЕ

Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

Зеленський про лист до США: Пришвидшення захисту від балістики може зробити так, щоб дипломатія спрацювала

Людина загинула, поранено жінку та двох дітей через обстріл окупантами дитячого майданчику у Херсоні – МВА

РФ поставила завдання збільшити окупаційний контингент на щонайменше десятки тисяч – Зеленський

ОСТАННЄ

28 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ОВА: Київщина отримає 25 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону

За підозрою у вчиненні закінченого замаху на зґвалтування 14-річної дівчинки у Запоріжжі затримано поліцейського – прокуратура

Сили оборони відбили з початку доби 256 ворожих атак – Генштаб

В Україні завершився епідсезон ГРВІ 2025-2026 років, ГРВІ перехворіли на 7% менше ніж торік – ЦГЗ

Двоє фермерів загинули на Чернігівщині після спроби розібрати знайдений ударний БпЛА – радник Міноборони

Зеленський обговорив із конгресменами США посилення ППО та особисто передав лист про потребу в антибалістичних ракетах

Сибіга на Кіпрі обговорив із главою МЗС Індії війну РФ проти України, мир і активнішу роль країни в цьому питанні

Уганда закриває кордон із ДР Конго через спалах Еболи

Трамп заявляє, що погодиться тільки на "ідеальну угоду" з Іраном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА