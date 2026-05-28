04:18 28.05.2026

ОВА: Київщина отримає 25 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону

Київська область отримає 25 блочно-модульних котелень у межах державної програми підготовки до опалювального сезону, спрямованої на посилення стійкості критичної інфраструктури та забезпечення стабільного теплопостачання в умовах загроз з боку РФ, повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Він уточнив, що для Київської області передбачено закупівлю 25 таких котелень, а фінансування для регіону становить понад 251,8 млн грн.

"Для нашого регіону передбачена закупівля 25 блочно-модульних котелень. На реалізацію проєктів область отримає понад 251,8 млн грн", – додав він.

Калашник наголосив, що підготовка до зими триває в межах плану стійкості регіону, який реалізується спільно з урядом та органами місцевого самоврядування.

"Він передбачає комплекс заходів із захисту критичної інфраструктури, розвитку розподіленої енергетичної та теплової генерації, а також забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення", – наголосив очільник ОВА в дописі, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що Кабінет міністрів виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки та квартири теплопостачання в умовах російського енергетичного терору

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/10290

17:48 27.05.2026
Кабмін направив 3 млрд грн на облаштування додаткових котелень до початку зими – Свириденко

21:37 24.05.2026
На Київщині 11 постраждалих та дві жертви, також пошкоджено понад 100 об'єктів інфраструктури через атаку РФ

07:49 24.05.2026
Пожежі та пошкодження житлових будинків і господарських споруд у шести районах Київської області – ДСНС

06:21 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені у 7 районах Києва – ДСНС

05:06 24.05.2026
Житлові будинки пошкоджені в п'яти районах Київської області, відомо про 3 постраждалих – обладміністрація

00:14 21.05.2026
У Києві та області вночі очікуються грози, град і шквали – оголошено жовтий рівень небезпеки

08:38 14.05.2026
Уже семеро постраждалих на Київщині через атаку РФ

06:28 14.05.2026
Ворог масовано атакував Київщину, шестеро постраждалих

14:49 08.05.2026
Кабмін утворив штаб з підготовки об'єктів ЖКГ та ПЕК до осінньо-зимового періоду 2026/27 року

08:02 08.05.2026
Пожежа в Зоні відчуження на Київщині охопила понад 1100 га, триває масштабна ліквідація – ДСНС

