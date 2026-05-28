ОВА: Київщина отримає 25 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону

Київська область отримає 25 блочно-модульних котелень у межах державної програми підготовки до опалювального сезону, спрямованої на посилення стійкості критичної інфраструктури та забезпечення стабільного теплопостачання в умовах загроз з боку РФ, повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Він уточнив, що для Київської області передбачено закупівлю 25 таких котелень, а фінансування для регіону становить понад 251,8 млн грн.

Калашник наголосив, що підготовка до зими триває в межах плану стійкості регіону, який реалізується спільно з урядом та органами місцевого самоврядування.

"Він передбачає комплекс заходів із захисту критичної інфраструктури, розвитку розподіленої енергетичної та теплової генерації, а також забезпечення стабільного водопостачання та водовідведення", – наголосив очільник ОВА в дописі, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що Кабінет міністрів виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки та квартири теплопостачання в умовах російського енергетичного терору

