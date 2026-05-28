За підозрою у вчиненні закінченого замаху на зґвалтування 14-річної дівчинки у Запоріжжі затримано поліцейського – прокуратура

У Запоріжжі поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на зґвалтування 14-річної жительки міста, його затримано на місці події.

За даними слідства, злочин стався 26 травня 2026 року близько другої години ночі в одному зі спальних районів Запоріжжя. Старший оперуповноважений ГУНП в Запорізькій області, майор поліції вчинив дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дитини без її згоди.

"Керівником Запорізької обласної прокуратури 26 травня 2026 року повідомлено про підозру поліцейському, який вчинив закінчений замах на зґвалтування 14-річної жительки Запоріжжя (ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 152 КК України)", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Запорізької обласної прокуратури.

За інформацією відомства, правоохоронці затримали кривдника на місці події в порядку ст. 208 КПК України одразу після повідомлення на лінію 102 від небайдужого жителя будинку, розташованого поблизу, який почув крики потерпілої.

Як повідомляється, до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються усі обставини події.

