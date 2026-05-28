Інтерфакс-Україна
03:58 28.05.2026

За підозрою у вчиненні закінченого замаху на зґвалтування 14-річної дівчинки у Запоріжжі затримано поліцейського – прокуратура

У Запоріжжі поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на зґвалтування 14-річної жительки міста, його затримано на місці події.

За даними слідства, злочин стався 26 травня 2026 року близько другої години ночі в одному зі спальних районів Запоріжжя. Старший оперуповноважений ГУНП в Запорізькій області, майор поліції вчинив дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дитини без її згоди.

"Керівником Запорізької обласної прокуратури 26 травня 2026 року повідомлено про підозру поліцейському, який вчинив закінчений замах на зґвалтування 14-річної жительки Запоріжжя (ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 152 КК України)", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Запорізької обласної прокуратури.

За інформацією відомства, правоохоронці затримали кривдника на місці події в порядку ст. 208 КПК України одразу після повідомлення на лінію 102 від небайдужого жителя будинку, розташованого поблизу, який почув крики потерпілої.

Як повідомляється, до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються усі обставини події.

Джерело: https://zap.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=421534

Теги: #запоріжжя #зґвалтування #поліцейський #дитина

22:18 25.05.2026
Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 12, серед них дитина – ОВА

14:57 21.05.2026
Уряд профінансував завершення відновлення трьох багатоповерхівок та лікарні в Запоріжжі й Умані – Кулеба

21:22 15.05.2026
На Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку ворожих БпЛА

11:16 15.05.2026
Одна людина загинула, троє поранені через російську атаку у Запоріжжі – ОВА

10:01 15.05.2026
Окупанти завдали удару про промоб'єкту у Запоріжжі, травмовано трьох осіб – ОВА

08:03 13.05.2026
До п'яти зросла кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу, 9-місячній дівчинці врятували ніжку

20:43 12.05.2026
Кривий Ріг: У житловий будинок було пряме влучання шахедом, дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку, двоє загиблих – Вілкул

02:50 10.05.2026
У Львові затримали чоловіка, який, тікаючи від ТЦК та поліції, приставив ніж до горла 13-річної дівчинки

22:58 09.05.2026
У Харкові трое постраждалих, серед них 8-річна дитина

11:44 09.05.2026
Воїни "Хортиці" за кілька годин знищили дороговартісні "очі" ворога в небі над Запоріжжям

