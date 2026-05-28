Ляєн: Україна буде повністю інтегрована в оборонні зусилля Європи у сферах ППО та протидії безпілотникам

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна буде повністю інтегрована в оборонні зусилля Європи, зокрема у сферах протиповітряної оборони та протидії безпілотним літальним апаратам, які визначені як одні з найбільш нагальних оборонних пріоритетів ЄС.

"У телефонній розмові з президентом @ZelenskyUA (Зеленським – ІФ-У) я підтвердила повну підтримку Європи Україні, оскільки Росія подвоює свою жорстоку агресивну війну", – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, оборонні потреби України залишаються одним із ключових напрямів співпраці з Європейським Союзом, зокрема у контексті посилення ППО та систем протидії безпілотникам: "І Україна буде повністю інтегрована в ці зусилля. Кредит на підтримку України зробить життєво важливий внесок".

Окремо сторони обговорили питання європейської інтеграції України.

"Найближчі тижні будуть важливими для того, щоб зробити рішучі кроки вперед у процесі вступу", – зазначила очільниця Єврокомісії у дописі в соцмережі Х за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Фон дер Ляєн також повідомила про фінансову підтримку України, зокрема кредит, який передбачає 28,3 млрд євро на покриття військових потреб у поточному році.

