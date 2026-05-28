Інтерфакс-Україна
Події
02:23 28.05.2026

Сили оборони відбили з початку доби 256 ворожих атак – Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 256 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 середи.

"Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 43 авіаційні удари, скинув 134 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5392 дрони-камікадзе та здійснив 1929 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 47 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39207

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:27 28.05.2026
Сибіга: Європа має вплинути на припинення ударів по аеропортах і портах, звільнення цивільних заручників та демілітаризацію ЗАЕС для наближення миру

Сибіга: Європа має вплинути на припинення ударів по аеропортах і портах, звільнення цивільних заручників та демілітаризацію ЗАЕС для наближення миру

17:23 27.05.2026
Білецький: наступні 6 місяців стануть вирішальним періодом війни – Україна має шанс перехопити ініціативу та зміцнити позиції для переговорів

Білецький: наступні 6 місяців стануть вирішальним періодом війни – Україна має шанс перехопити ініціативу та зміцнити позиції для переговорів

13:31 27.05.2026
Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

09:45 27.05.2026
ISW: Росія може використати Білорусь для ударів по логістичних маршрутах України

ISW: Росія може використати Білорусь для ударів по логістичних маршрутах України

01:29 27.05.2026
На фронті відбулось 232 бої за добу, найбільше на покровському та гульйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 232 бої за добу, найбільше на покровському та гульйпільському напрямках – Генштаб

20:49 26.05.2026
Зеленський: Ми раді бачити в Україні будь-кого, з будь-якої держави, але піднімаємо питання повернення українців

Зеленський: Ми раді бачити в Україні будь-кого, з будь-якої держави, але піднімаємо питання повернення українців

18:46 26.05.2026
Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

13:09 26.05.2026
Китай закликає "всі сторони" до деескалації ситуації у російсько-українській війні та до відновлення діалогу – МЗС

Китай закликає "всі сторони" до деескалації ситуації у російсько-українській війні та до відновлення діалогу – МЗС

11:48 26.05.2026
Інформація про захоплення с.Рясне на Сумщині не відповідає дійсності – 14 Армійський корпус

Інформація про захоплення с.Рясне на Сумщині не відповідає дійсності – 14 Армійський корпус

11:37 26.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

ВАЖЛИВЕ

Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

Зеленський про лист до США: Пришвидшення захисту від балістики може зробити так, щоб дипломатія спрацювала

Людина загинула, поранено жінку та двох дітей через обстріл окупантами дитячого майданчику у Херсоні – МВА

РФ поставила завдання збільшити окупаційний контингент на щонайменше десятки тисяч – Зеленський

ОСТАННЄ

В Україні завершився епідсезон ГРВІ 2025-2026 років, ГРВІ перехворіли на 7% менше ніж торік – ЦГЗ

Двоє фермерів загинули на Чернігівщині після спроби розібрати знайдений ударний БпЛА – радник Міноборони

Зеленський обговорив із конгресменами США посилення ППО та особисто передав лист про потребу в антибалістичних ракетах

Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

Сибіга під час зустрічі з Каллас: відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС було б інвестицією в безпеку Європи

Єврокомісія 16 червня запропонує відкрити перший кластер переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС – ЗМІ

Сибіга на Кіпрі обговорив із главою МЗС Індії війну РФ проти України, мир і активнішу роль країни в цьому питанні

Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

Уганда закриває кордон із ДР Конго через спалах Еболи

Трамп заявляє, що погодиться тільки на "ідеальну угоду" з Іраном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА