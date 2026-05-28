Інтерфакс-Україна
Події
01:57 28.05.2026

В Україні завершився епідсезон ГРВІ 2025-2026 років, ГРВІ перехворіли на 7% менше ніж торік – ЦГЗ

2 хв читати

В Україні завершився епідсезон ГРВІ 2025-2026 років, під час цьогорічного епідсезону в Україні на ГРВІ перехворіли на 7% менше, ніж минулого епідсезону.

Як повідомляє Центр громадського здоров'я, офіційно епідсезон ГРВІ 2025-2026 років закінчився 17 травня.

За даними ЦГЗ, порівняно з попереднім сезоном, на ГРВІ перехворіло на 7,1% менше населення, а на COVID-19 – на 3,5% більше. Серед загальної кількості обстежених на грип людей відсоток позитивних результатів залишився майже на рівні минулого епідемічного сезону: 22,7% в епідсезоні 2025-2026 років проти 24,3% в епідсезоні 2024-2025 років.

Всього з початку епідсезону 29 вересня 2025 року до його завершення 17 травня 2026 року на ГРВІ перехворіло трохи більше 4,236 млн людей, з них – майже 2,391 млн дітей. COVID-19 підтвердився у 22 121 людини (3705 дітей).

Під час епідсезону з ГРВІ були госпіталізовані – 119 799 людей, втому числі 67 490 дітей, з COVID-19 – 7100 людей, з них 1509 дітей.

Внаслідок ГРВІ протягом епідсезону померли 199 людей, у їх числі 12 дітей.

"В усіх летальних випадках унаслідок ГРВІ, люди не мали профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19. Це вкотре підкреслює важливість вакцинації та профілактичних заходів – особливо для вразливих груп населення", – зазначає ЦГЗ.

В цілому, за оцінками ЦГЗ, порівняно з сезоном 2024-2025 років пік цьогоріч захворюваності на ГРВІ був значно нижчим, тривалість епідемічного підйому вдвічі коротшою, а загальна кількість хворих на ГРВІ меншою. В той же час, захворюваність на COVID-19 відповідала рівню попереднього епідсезону.

"Епідпроцес грипу в Україні відповідав загальним тенденціям країн Європейського регіону, що становить єдиний епідемічний простір, рівні захворюваності на грип та ГРВІ переважно мали низьку інтенсивність"", – констатує ЦГЗ.

Під час епідсезону епідпорог був перевищений тільки у Волинській (середній рівень протримався 4 тижні), Житомирській (3 тиж.), Київській (3 тиж.), Рівненській (2 тиж.), Хмельницькій (4 тиж.) та Полтавській (3 тиж.) областях.

Перевищення високого рівня не фіксувалося в жодному регіоні.

При цьому в Києві жодного разу за епідсезон показники захворюваності на ГРВІ не перевищили передепідемічний рівень.

Джерело: https://phc.org.ua/news/v-ukraini-zavershivsya-epidsezon-grvi-2025-2026-rokiv

Теги: #грип #covid #епідсезон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:04 08.12.2025
Перевищення захворюваності ГРВІ та грипом зафіксовано тільки в Житомирській області – експерт

Перевищення захворюваності ГРВІ та грипом зафіксовано тільки в Житомирській області – експерт

09:05 08.11.2025
В епідсезоні 2025/26 поставки вакцин від грипу на ринок зменшилися майже вдвічі – експерт

В епідсезоні 2025/26 поставки вакцин від грипу на ринок зменшилися майже вдвічі – експерт

07:36 09.08.2025
Новий штам COVID-19 Stratus виявлено у семи областях України

Новий штам COVID-19 Stratus виявлено у семи областях України

17:01 25.03.2025
Впродовж епідсезону 2024-2025 рр. попит на противірусні препарати виріс майже на 300% - сервіс Liki24.com

Впродовж епідсезону 2024-2025 рр. попит на противірусні препарати виріс майже на 300% - сервіс Liki24.com

13:12 13.03.2025
Захворюваність на ГРВІ знижується, пік припав на лютий

Захворюваність на ГРВІ знижується, пік припав на лютий

13:02 12.03.2025
Персонал парламенту Фінляндії перейшов на віддалену роботу через шлунковий грип

Персонал парламенту Фінляндії перейшов на віддалену роботу через шлунковий грип

15:26 24.02.2025
У Львівській області епідпоріг захворюваності на ГРЗ перевищено удвічі

У Львівській області епідпоріг захворюваності на ГРЗ перевищено удвічі

14:44 21.02.2025
Ляшко: спостерігаємо тривожну ситуацію зі збільшенням госпіталізацій з ускладненнями грипу та COVID-19

Ляшко: спостерігаємо тривожну ситуацію зі збільшенням госпіталізацій з ускладненнями грипу та COVID-19

11:27 17.02.2025
Школи Львівської області переводять на дистанційне навчання через ситуацію з грипом і ГРВІ

Школи Львівської області переводять на дистанційне навчання через ситуацію з грипом і ГРВІ

11:01 04.02.2025
Захворюваність грипом перевищила епідемпоріг у Рівненській області, 28 шкіл перейшли на дистанційне навчання

Захворюваність грипом перевищила епідемпоріг у Рівненській області, 28 шкіл перейшли на дистанційне навчання

ВАЖЛИВЕ

Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

Зеленський про лист до США: Пришвидшення захисту від балістики може зробити так, щоб дипломатія спрацювала

Людина загинула, поранено жінку та двох дітей через обстріл окупантами дитячого майданчику у Херсоні – МВА

РФ поставила завдання збільшити окупаційний контингент на щонайменше десятки тисяч – Зеленський

ОСТАННЄ

Двоє фермерів загинули на Чернігівщині після спроби розібрати знайдений ударний БпЛА – радник Міноборони

Сибіга: Європа має вплинути на припинення ударів по аеропортах і портах, звільнення цивільних заручників та демілітаризацію ЗАЕС для наближення миру

Зеленський обговорив із конгресменами США посилення ППО та особисто передав лист про потребу в антибалістичних ракетах

Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

Сибіга під час зустрічі з Каллас: відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС було б інвестицією в безпеку Європи

Єврокомісія 16 червня запропонує відкрити перший кластер переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС – ЗМІ

Сибіга на Кіпрі обговорив із главою МЗС Індії війну РФ проти України, мир і активнішу роль країни в цьому питанні

Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

Уганда закриває кордон із ДР Конго через спалах Еболи

Трамп заявляє, що погодиться тільки на "ідеальну угоду" з Іраном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА