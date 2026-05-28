В Україні завершився епідсезон ГРВІ 2025-2026 років, ГРВІ перехворіли на 7% менше ніж торік – ЦГЗ

В Україні завершився епідсезон ГРВІ 2025-2026 років, під час цьогорічного епідсезону в Україні на ГРВІ перехворіли на 7% менше, ніж минулого епідсезону.

Як повідомляє Центр громадського здоров'я, офіційно епідсезон ГРВІ 2025-2026 років закінчився 17 травня.

За даними ЦГЗ, порівняно з попереднім сезоном, на ГРВІ перехворіло на 7,1% менше населення, а на COVID-19 – на 3,5% більше. Серед загальної кількості обстежених на грип людей відсоток позитивних результатів залишився майже на рівні минулого епідемічного сезону: 22,7% в епідсезоні 2025-2026 років проти 24,3% в епідсезоні 2024-2025 років.

Всього з початку епідсезону 29 вересня 2025 року до його завершення 17 травня 2026 року на ГРВІ перехворіло трохи більше 4,236 млн людей, з них – майже 2,391 млн дітей. COVID-19 підтвердився у 22 121 людини (3705 дітей).

Під час епідсезону з ГРВІ були госпіталізовані – 119 799 людей, втому числі 67 490 дітей, з COVID-19 – 7100 людей, з них 1509 дітей.

Внаслідок ГРВІ протягом епідсезону померли 199 людей, у їх числі 12 дітей.

"В усіх летальних випадках унаслідок ГРВІ, люди не мали профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19. Це вкотре підкреслює важливість вакцинації та профілактичних заходів – особливо для вразливих груп населення", – зазначає ЦГЗ.

В цілому, за оцінками ЦГЗ, порівняно з сезоном 2024-2025 років пік цьогоріч захворюваності на ГРВІ був значно нижчим, тривалість епідемічного підйому вдвічі коротшою, а загальна кількість хворих на ГРВІ меншою. В той же час, захворюваність на COVID-19 відповідала рівню попереднього епідсезону.

"Епідпроцес грипу в Україні відповідав загальним тенденціям країн Європейського регіону, що становить єдиний епідемічний простір, рівні захворюваності на грип та ГРВІ переважно мали низьку інтенсивність"", – констатує ЦГЗ.

Під час епідсезону епідпорог був перевищений тільки у Волинській (середній рівень протримався 4 тижні), Житомирській (3 тиж.), Київській (3 тиж.), Рівненській (2 тиж.), Хмельницькій (4 тиж.) та Полтавській (3 тиж.) областях.

Перевищення високого рівня не фіксувалося в жодному регіоні.

При цьому в Києві жодного разу за епідсезон показники захворюваності на ГРВІ не перевищили передепідемічний рівень.

Джерело: https://phc.org.ua/news/v-ukraini-zavershivsya-epidsezon-grvi-2025-2026-rokiv