Двоє фермерів загинули на Чернігівщині після спроби розібрати знайдений ударний БпЛА – радник Міноборони

У Чернігівській області двоє фермерів загинули після того, як у полі виявили ударний безпілотний літальний апарат і намагалися його розібрати, повідомляє радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, він системно попереджає про небезпеку подібних ситуацій, аби запобігти повторенню трагічних випадків.

"Вчора двоє фермерів у Чернігівській області знайшли в полі ударний БПЛА і вирішили його розібрати. Обидва загинули. Я постійно намагаюся розповідати вам про подібні випадки, сподіваючись врятувати життя тих, хто захоче повторити такі дії", – зазначив Бескрестнов у Телеграм.

