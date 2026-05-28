Інтерфакс-Україна
Події
01:55 28.05.2026

Двоє фермерів загинули на Чернігівщині після спроби розібрати знайдений ударний БпЛА – радник Міноборони

У Чернігівській області двоє фермерів загинули після того, як у полі виявили ударний безпілотний літальний апарат і намагалися його розібрати, повідомляє радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, він системно попереджає про небезпеку подібних ситуацій, аби запобігти повторенню трагічних випадків.

"Вчора двоє фермерів у Чернігівській області знайшли в полі ударний БПЛА і вирішили його розібрати. Обидва загинули. Я постійно намагаюся розповідати вам про подібні випадки, сподіваючись врятувати життя тих, хто захоче повторити такі дії", – зазначив Бескрестнов у Телеграм.

Джерело: https://t.me/serhii_flash/7437

Теги: #чернігівська #фермери #жертви #бпла

00:27 27.05.2026
У Харкові внаслідок падіння уламків дронів РФ пошкоджено паркан приватного будинку

19:37 26.05.2026
Миколаїв атакували шахеди, є пошкодження адмінбудівлі та двох багатоповерхівок – ОВА

18:01 26.05.2026
Міноборони: військові у 2026р отримали майже пів мільйона БпЛА та техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence

07:45 26.05.2026
У Києві кількість загиблих внаслідок ворожої атаки 24 травня зросла до трьох – поліція

03:49 26.05.2026
Двоє людей загинули та троє поранені внаслідок авіаудару по Ясногірці на Донеччині – поліція

00:09 26.05.2026
Внаслідок ракетно-дронового удару РФ по Одеському регіону загинула 1 людина, ще щонайменше 3 постраждали

05:49 25.05.2026
У Запоріжжі ворожий БпЛА влучив в авто

23:09 24.05.2026
Росіяни знов вдарили по Богодухову, троє постраждалих, серед яких 5-річна дитина – Синєгубов

04:49 24.05.2026
В Києві є загиблий внаслідок нічної атаки, повідомив мер

19:23 22.05.2026
Окупанти частіше використовують дрони малого радіусу дії проти цивільних, лише у Херсоні 127 загиблих – Офіс генпрокурора

