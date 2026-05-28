00:27 28.05.2026

Сибіга: Європа має вплинути на припинення ударів по аеропортах і портах, звільнення цивільних заручників та демілітаризацію ЗАЕС для наближення миру

Європа може відіграти важливу роль у наближенні миру, впливаючи на припинення ударів по аеропортах і морських портах, звільнення цивільних заручників, демілітаризацію Запорізької АЕС та створення гуманітарного коридору з окупованих територій, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час засідання глав МЗС ЄС у форматі "Гімніх" на Кіпрі.

За його словами, з огляду на зміну динаміки війни та результати української асиметричної стратегії, настав час для посилення ролі Європи у мирному процесі.

"Європа має діяти рішуче й наблизити мир через конкретні кроки: припинення вогню щодо аеропортів, морських портів, повернення цивільних заручників, демілітаризацію Запорізької АЕС, створення гуманітарного коридору з окупованих Олешок на Херсонщині, де люди вже тижнями залишаються без їжі, води та ліків", – наголосив міністр у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х.

Сибіга наголосив, що передусім необхідно визначити чіткий мандат європейських зусиль, який забезпечував би узгоджену позицію та "єдиний голос" Європи.

"Нам не потрібно починати з вибору людини чи групи, яка очолить ці зусилля. Потрібно чітко визначити мандат – і він має представляти єдиний голос Європи", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2059723012384113132?s=46

