23:24 27.05.2026

Зеленський обговорив із конгресменами США посилення ППО та особисто передав лист про потребу в антибалістичних ракетах

Президент України Володимир Зеленський обговорив у Києві з представниками американського Конгресу Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом питання подальшої оборонної підтримки України, зокрема посилення систем протиповітряної оборони, а також передав їм лист із викладенням потреб України в антибалістичних ракетах.

"Сьогодні у Києві представники американського Конгресу Річард Блюменталь та Джим Гаймс. Важливий візит в ці важкі дні після масованої атаки. Вдячні Сполученим Штатам, Президенту та Конгресу за міцну двопартійну підтримку та всім американцям", – зазначив Зеленський у соціальній мережі Facebook.

За його словами, під час зустрічі обговорювалася подальша підтримка України, зокрема посилення протиповітряної оборони.

"Маємо значну потребу в антибалістичних ракетах через постійні російські обстріли. Я надіслав до Білого дому та Конгресу США лист про потреби України в таких ракетах. І сьогодні також особисто передав цей лист конгресменам. Розраховуємо на своєчасну підтримку", – повідомив глава держави.

Він також поінформував американських законодавців про ситуацію на фронті та "успішні далекобійні санкції", зазначивши, що Росія зазнає значних втрат.

Окремо сторони обговорили питання санкційної політики та недопущення її послаблення щодо РФ, а також роботу над укладенням Drone Deal.

Крім того, Зеленський наголосив на важливості активізації переговорного процесу: "Не має бути паузи в дипломатії і треба активізувати перемовини. Увесь світ потребує миру".

Джерело: https://www.facebook.com/share/v/1bQVDQC6F5/?mibextid=wwXIfr

