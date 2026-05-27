Президент уповноважив Марченка і Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги ЄС

Президент України Володимир Зеленський уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка та голову Національного банку України Андрія Пишного на підписання документів щодо макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

Відповідне розпорядження №46/2026-рп оприлюднено на сайті Офісу президента у середу.

Згідно з документом, посадовці уповноважені на підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги в рамках Позики на підтримку України).

"Уповноважити Міністра фінансів України МАРЧЕНКА Сергія Михайловича та Голову Національного банку України ПИШНОГО Андрія Григоровича на підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги в рамках Позики на підтримку України) і Угоди про Позику на підтримку України між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника і Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором", – йдеться в розпорядженні.

