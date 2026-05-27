22:37 27.05.2026

Сибіга під час зустрічі з Каллас: відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС було б інвестицією в безпеку Європи

Під час зустрічі з високим представником ЄС з питань закордонних справ Каєю Каллас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС наступного місяця стало б стратегічною інвестицією у сильнішу та безпечнішу Європу.

"Спочатку ми зосередилися на шляху України до членства в ЄС. Відкриття всіх переговорних кластерів наступного місяця було б стратегічною інвестицією в сильнішу та безпечнішу Європу", – зазначив Сибіга в дописі в соцмережі Х.

За його словами, сторони також обговорили динаміку на полі бою та зростання ініціативи України, тоді як Росія, за його оцінкою, не досягає своїх стратегічних цілей.

Сибіга наголосив на необхідності швидших і рішучіших дій Європи та підкреслив, що нинішній момент вимагає перетворення політичного та економічного впливу ЄС на конкретні рішення для зміцнення спільної безпеки.

Окрему увагу було приділено посиленню тиску на Росію через санкції, використання заморожених російських активів та зміцнення обороноздатності України.

"Наша спільна оцінка чітка: Росія зупинить цю війну лише тоді, коли ціна продовження агресії стане нестерпною", – заявив міністр.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2059712767951585608?s=46

