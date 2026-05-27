Єврокомісія 16 червня запропонує відкрити перший кластер переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС – ЗМІ

Європейська комісія 16 червня планує представити пропозицію щодо відкриття першого "кластера" переговорних розділів у межах процесу вступу України та Молдови до ЄС, повідомляє інтернет-видання Euractiv із посиланням на високопосадовця.

Як зазначається, документ буде представлено на засіданні міністрів у справах Європи в Брюсселі в рамках Ради з загальних справ. У разі схвалення це дозволить лідерам ЄС затвердити рішення вже через два дні на засіданні Європейської ради в Брюсселі.

"Європейська комісія запропонує відкрити перший "кластер" переговорних розділів щодо членства України та Молдови в ЄС 16 червня", – йдеться в повідомленні.

Процес вступу передбачає поділ переговорів на шість так званих "кластерів", що об'єднують тематичні блоки законодавства ЄС. Відкриття кожного кластера потребує одностайного схвалення всіх 27 держав-членів ЄС.

Перший кластер охоплює ключові демократичні, економічні та інституційні основи ЄС та відкривається першим, однак закривається останнім.

Очікується, що решту кластерів для України та Молдови може бути відкрито в липні.

Джерело: https://www.euractiv.com/news/brussels-finally-has-timetable-for-ukraines-eu-bid/