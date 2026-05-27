21:49 27.05.2026

Сибіга на Кіпрі обговорив із главою МЗС Індії війну РФ проти України, мир і активнішу роль країни в цьому питанні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі на Кіпрі з главою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром обговорив російську війну проти України, актуальну ситуацію на полі бою, мирні ініціативи та важливість посилення участі Індії в глобальних зусиллях із досягнення справедливого і тривалого миру.

"Ми обговорили триваючу російську війну проти України та розвиток ситуації на полі бою, зокрема зростання ініціативи України", – написав Сибіга у соцмережі Х.

За його словами, попри спроби Росії залякати українців терором, зокрема масованим ударом по Києву минулого тижня, Україна залишається рішучою та зміцнює свої позиції.

"Наш сигнал чіткий: ми прагнемо завершити цю війну та досягти всеосяжного і тривалого миру", – наголосив глава МЗС України.

Окремо сторони обговорили міжнародні мирні зусилля та необхідність активнішого залучення глобальних партнерів: "У той час як Європа посилює свою відповідальність, ми були б раді бачити вагомий голос і внесок Індії".

Також міністри приділили увагу розвитку двосторонніх відносин між Україною та Індією та домовилися підтримувати регулярний діалог з питань, що становлять взаємний інтерес.

 

