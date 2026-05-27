21:46 27.05.2026

Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Інформація про нібито відступ російських військ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, та на окремих ділянках Сили оборони України проводять активні контратакувальні дії, заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"З'явилася інформація, що росіяни начебто відступають на Запорізькому напрямку. Це не так. Насправді Сили оборони України проводять на деяких ділянках активні контратакувальні дії", – наголосив речник.

Волошин пояснив, що українські війська тримають активну оборону, здійснюючи за можливості контратаки.

"Завдяки цьому на деяких ділянках ми відновлюємо раніше втрачені позиції, зокрема й на Оріхівському напрямку, де розташовані такі н.п. як Степногірськ, Плавні, Приморське", – зазначили у ЗСУ.

Крім того, на Олександрівському напрямку біля н.п.Новохатське Сили оборони проводять "доволі активні контратакувальні дії", а також біля н.п. Злагода, Білогір'я на Гуляйпільському напрямку.

Говорячи безпосередньо про Гуляйполе, речник зазначив, що там зафіксовано два боєзіткнення.

"Там ще продовжують бути наші позиції. Наші штурмові групи працюють в Гуляйполі, знищуючи ворога", – заявив Волошин.

Раніше в мережі розповсюдили інформацію про те, що росіяни нібито відступають в Запорізькій і Дніпропетровській областях.

