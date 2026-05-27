Інформація про відступ РФ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, ЗСУ активно контратакують на окремих ділянках – Волошин
Інформація про нібито відступ російських військ на Запорізькому напрямку не відповідає дійсності, та на окремих ділянках Сили оборони України проводять активні контратакувальні дії, заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
"З'явилася інформація, що росіяни начебто відступають на Запорізькому напрямку. Це не так. Насправді Сили оборони України проводять на деяких ділянках активні контратакувальні дії", – наголосив речник.
Волошин пояснив, що українські війська тримають активну оборону, здійснюючи за можливості контратаки.
"Завдяки цьому на деяких ділянках ми відновлюємо раніше втрачені позиції, зокрема й на Оріхівському напрямку, де розташовані такі н.п. як Степногірськ, Плавні, Приморське", – зазначили у ЗСУ.
Крім того, на Олександрівському напрямку біля н.п.Новохатське Сили оборони проводять "доволі активні контратакувальні дії", а також біля н.п. Злагода, Білогір'я на Гуляйпільському напрямку.
Говорячи безпосередньо про Гуляйполе, речник зазначив, що там зафіксовано два боєзіткнення.
"Там ще продовжують бути наші позиції. Наші штурмові групи працюють в Гуляйполі, знищуючи ворога", – заявив Волошин.
Раніше в мережі розповсюдили інформацію про те, що росіяни нібито відступають в Запорізькій і Дніпропетровській областях.