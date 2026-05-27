Уганда закриває кордон із ДР Конго через спалах Еболи

Влада Уганди ухвалила в середу закрити кордон з Демократичною Республікою Конго (ДРК) у зв'язку з поширенням на конголезькій території лихоманки Ебола, повідомляє Associated Press.

Рішення набуває чинності негайно.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кількість передбачуваних випадків захворювання на лихоманку Ебола в ДРК наближається до 1 тис. Водночас 101 випадок зараження підтверджено лабораторно. У країні зареєстровано 220 летальних випадків, імовірно від Еболи.

В Уганді повідомляли про сім випадків зараження Еболою, один із яких став смертельним.