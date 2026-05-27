Трамп заявляє, що погодиться тільки на "ідеальну угоду" з Іраном

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон міг би укласти доволі вигідну угоду з Іраном просто зараз, але згоден тільки на ідеальну угоду.

"Прямо зараз ми можемо укласти хорошу, але не прекрасну, угоду. А раз це не прекрасна угода, то нам вона не потрібна", – заявив він журналістам під час засідання кабінету міністрів у середу.

Трамп висловив упевненість у тому, що США вдасться домовитися про ідеальну угоду без лазівок для Ірану, зазначивши, що переговори проходять "досить добре".

"Угода має бути ідеальною", – підсумував він.

Водночас президент США знову зазначив, що хотів би, щоб Саудівська Аравія, Катар та інші арабські країни приєдналися до Угод Авраама.

"Я не впевнений, що ми повинні взагалі укладати угоду з Іраном, якщо вони цього не зроблять (не приєднаються до Угод Авраама – ІФ-У)", – наголосив Трамп.

Трамп запитав свого спецпосланця Стіва Уіткоффа, присутнього на засіданні, чи погодяться ці країни приєднатися до Угод Авраама. Віткофф відповів, що "ми активно на цьому наполягаємо".

Угоди Авраама було укладено за участю США в період першого терміну Трампа 2020 року між Ізраїлем і трьома арабськими країнами – Бахрейном, ОАЕ і Марокко. Домовленості передбачають встановлення дипломатичних відносин і відкриття посольств, а також співпрацю в економіці та інших сферах.