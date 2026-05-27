Зеленський про лист до США: Пришвидшення захисту від балістики може зробити так, щоб дипломатія спрацювала

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він підготував на цьому тижні спеціальний лист президенту США Дональду Трампу й Конгресу, у вівторок лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні.

"Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до Президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки, але ситуація зараз така: треба діяти оперативно, діяти результативно. Важливо, щоб Америка Україну почула. Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі, – війну дуже криваву, яка триває вже п'ятий рік на повномасштабному рівні", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

"І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала", – наголосив президент.

За його словами, поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній.

"Маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все це можливо, якщо буде достатньо рішучості", – резюмував він.