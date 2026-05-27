Сибіга обговорив з Сікорським безпекову ситуацію в Європі та важливість неповернення до політики умиротворення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про змістовну та продуктивну зустріч із віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським на полях неформальної щопіврічної зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у форматі Ґімніх, що на цей раз відбулася у кіпрському Лімасолі

"Ми обговорили посилення ролі Європи у світі – і, цілком конкретно, у наших мирних зусиллях. Я поінформував Радека про зміну динаміки на полі бою та зростання ініціативності України. Цей імпульс має бути перетворений на відчутні результати", – сказав Сибіга за результатами зустрічі в четвер.

Як повідомляється на сайті МЗС України в четвер, окрему увагу міністри приділили "ширшій безпековій ситуації в Європі та важливості збереження єдності й стратегічної ясності перед обличчям російської війни". "Не може бути повернення до старих ілюзій, поділу світу на сфери впливу чи згубної політики умиротворення минулого століття", – наголосив Сибіга.