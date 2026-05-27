20:34 27.05.2026

"Рада миру" Трампа має "нуль доларів", попри обіцяні $17 млрд – ЗМІ

Офіційний фонд під управлінням Світового банку, створений для "Ради миру" президента США Дональда Трампа щодо Гази, наразі не містить жодних коштів, незважаючи на обіцяні внески на суму близько $17 млрд, повідомляє видання Financial Times.

"Жодна частина цих коштів (не надійшла до ради). Жодна частина цих коштів не перебуває в управлінні "Ради миру". А представники Державного департаменту запевняють нас, що не мають наміру передавати ці кошти під управління "Ради миру", – повідомив виданню один із високопоставлених помічників конгресмена.

"Рада миру" планувала провести міжнародну операцію з відновлення зруйнованого анклаву, за повідомленнями, її реалізація була заблокована через фінансові порушення, правову невизначеність та відсутність прогресу на місцях.

Як пише видання, головним предметом суперечок є питання про те, де саме зберігаються кошти. Згідно з джерелами газети, офіційний фонд, затверджений ООН, залишається порожнім, тоді як рада перераховує пожертви на рахунок у банку JPMorgan.

Цей приватний рахунок не відповідає вимогам щодо незалежної прозорості та звітності, встановленим Світовим банком, що викликає занепокоєння серед спостерігачів та законодавців.

Хоча частина коштів – зокрема $3 млн від Марокко та $20 млн від ОАЕ – була використана для виплати зарплат персоналу, більші асигнування на безпеку та інфраструктуру залишаються або замороженими, або невитраченими.

Зазначається, що структура ради також є нетрадиційною, оскільки її особисто очолює Трамп, який зберігає остаточну владу і може залишатися на чолі навіть після закінчення свого президентського терміну. Згідно зі статутом, країни повинні сплатити внесок у розмірі $1 млрд за "довічне членство" або постійне місце в раді.

Хоча до неї приєдналися деякі союзники із Західної Азії та менші країни, які прагнуть прихильності Трампа, великі європейські держави, такі як Франція та Велика Британія, відмовилися.

Незважаючи на те, що, за оцінками, на відновлення Гази протягом наступного десятиліття потрібно $71 млрд, на фактичні проекти відновлення коштів не виділено.

Речник ради заявив, що контракти не укладено, оскільки організація ще не працює в Газі, назвавши відмову Хамас від роззброєння основною перешкодою. Палестинський технократичний комітет, сформований для управління сектором, залишається нездатним виконувати будь-яку роботу на місці через повну відсутність фінансування.

Вашингтон, як повідомляється, лобіював Саудівську Аравію, щоб та профінансувала значну частину проекту, оскільки багато країн, які спочатку обіцяли підтримку, тепер вагаються з виплатами через застій у дипломатичних переговорах та американо-ізраїльську війну проти Ірану.

Дипломати припускають, що хоча рада спочатку прагнула отримати внески від міжнародних партнерів, багато хто відмовився, через що фінансове виживання ініціативи значною мірою залежить від підтримки країн Перської затоки.

Крім того, США розглядають можливість конфіскації частини з $5 млрд податкових надходжень Палестинської адміністрації (ПА), які наразі утримуються Ізраїлем, для фінансування збиткової діяльності ради.

Цей план передбачав би перенаправлення частини цих коштів до підтримуваної США перехідної влади в Газі, тоді як решту доходів було б передано ПА лише за умови її згоди на проведення конкретних реформ, визначених Ізраїлем.

 

