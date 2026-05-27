Угода про надання Україні EUR90 млрд може бути винесена на ратифікацію Радою вже у четвер – нардеп Железняк

Народний депутат України Ярослав Железняк (фракція "Голос") стверджує, що Верховна Рада може розглянути питання ратифікації меморандуму про надання Україні EUR90 млрд кредиту на підтримку вже на засіданні в четвер, 28 травня.

"Сьогодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила що підписала меморандум про надання 90 млрд € для України. Тож терміново ратифікацію угоди на 90 млрд виносять на завтра, 28 травня, для голосування у Раді. Скоро з'явиться на сайті, зранку Комітет і поставлять на голосування", – написав Железняк в Телеграмі у четвер.

Наразі на сайті Верховної Ради відповідний законопроєкт відсутній.

Як повідомлялося, Україна та ЄС 20 травня завершили перемовини стосовно Меморандуму про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги на суму EUR8,35 млрд в рамках кредиту ЄС, його підписав європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, перший платіж очікується у червні.

Пакет макрофінансової допомоги на 2026 рік становить EUR8,35 млрд, який буде надано разом із EUR8,35 млрд в рамках Ukraine Facility. Загалом це стаовитиме EUR16,7 млрд бюджетної підтримки, тоді як оборонна допомога сягне EUR28,3 млрд. Це означає, що у 2026 році Україна має отримати EUR45 млрд.