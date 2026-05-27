19:57 27.05.2026

Кабмін розширює мережу житла для ВПО та планує придбати 1000 сільських будинків – Свириденко

Кабінет міністрів України працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та їх соціальної підтримки, повідомила прем'єр-міністерка країни Юлія Свириденко за результатами селекторної наради з гуманітарних питань із керівниками регіонів.

"У фокусі – житло для ВПО, підтримка вразливих категорій людей та робота соціальної інфраструктури... Із 1 млрд грн субвенції області вже розподілили майже 700 млн грн на облаштування житла для ВПО, зокрема для маломобільних людей та людей з інвалідністю", – написала вона у Телеграмі.

Свириденко зазначила, що 14 областей уже повністю використали виділені кошти. Водночас є затримки у Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях.

За її словами, окремо обговорили проєкт програми з придбання 1 000 будинків у сільській місцевості для ВПО.

 

17:58 27.05.2026
Мінсоцполітики: 1 червня завершується термін подачі заяв на допомогу на проживання для окремих категорій ВПО

14:57 21.05.2026
Уряд профінансував завершення відновлення трьох багатоповерхівок та лікарні в Запоріжжі й Умані – Кулеба

10:57 21.05.2026
Кабмін виділив 12,4 млн грн на відновлення житлової інфраструктури Тернополя

18:40 20.05.2026
Держстат оновив методологію розрахунку індексів цін на житло згідно з європейськими стандартами

16:57 20.05.2026
Понад 160 родин придбали нове житло за ваучери для ВПО з ТОТ зі статусом УБД – Свириденко

12:35 20.05.2026
Петиція до Кабміну про компенсацію за нерухоме майно в зоні активних бойових дій набрала 25 тис. голосів

10:52 20.05.2026
Свириденко: Уряд спільно з партнерами працює над стратегією "Економіки майбутнього" для України

10:43 18.05.2026
Голова комітету Ради: Урядовий проєкт Антикорупційної стратегії не враховує євроінтеграційні обіцянки комюніке "Качки-Кос"

13:11 16.05.2026
Київ виділив 574 млн грн з початку року на відновлення пошкодженого житла – Кличко

16:12 15.05.2026
За підтримки КМДА 3 775 родин отримають житло в столиці у 2026 році, - "Київміськбуд"

