Кабмін розширює мережу житла для ВПО та планує придбати 1000 сільських будинків – Свириденко

Кабінет міністрів України працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та їх соціальної підтримки, повідомила прем'єр-міністерка країни Юлія Свириденко за результатами селекторної наради з гуманітарних питань із керівниками регіонів.

"У фокусі – житло для ВПО, підтримка вразливих категорій людей та робота соціальної інфраструктури... Із 1 млрд грн субвенції області вже розподілили майже 700 млн грн на облаштування житла для ВПО, зокрема для маломобільних людей та людей з інвалідністю", – написала вона у Телеграмі.

Свириденко зазначила, що 14 областей уже повністю використали виділені кошти. Водночас є затримки у Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській областях.

За її словами, окремо обговорили проєкт програми з придбання 1 000 будинків у сільській місцевості для ВПО.