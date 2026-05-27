Інтерфакс-Україна
Події
19:40 27.05.2026

Російського посла викликали до МЗС Бельгії через грубе порушення міжнародного права з боку РФ

1 хв читати
Російського посла викликали до МЗС Бельгії через грубе порушення міжнародного права з боку РФ

Російського посла у Брюсселі у середу було викликано до міністерства закордонних справ королівства через погрози на адресу посольств з боку МЗС РФ, повідомив глава бельгійського МЗС Максим Прево.

"Я доручив сьогодні викликати російського посла в Бельгії. Заява Росії із закликом до дипломатичного персоналу та іноземних громадян покинути Київ напередодні запланованих ударів є неприйнятною. Погрози на адресу посольств – це не дипломатія, а залякування. І це є грубим порушенням міжнародного права та Віденської конвенції", – написав він у соцмережі Х.

Прево заявив, що "Бельгія нікуди не піде. Ми залишаємося в Києві. Ми стоїмо на боці України. І нас не залякати".

"У цій війні є лише один агресор, і це Росія. Рішення, яке покладе край цьому циклу ескалації, надзвичайно просте: Росія має припинити свою агресію та розпочати справжні мирні переговори", – наголосив міністр.

 

Теги: #бельгія #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:27 27.05.2026
РФ у 2026 році посилила дезінформацію через ШІ, медіа та мережі проксі-ресурсів – експерти

РФ у 2026 році посилила дезінформацію через ШІ, медіа та мережі проксі-ресурсів – експерти

19:06 26.05.2026
Генсек ООН висловив стурбованість заявами РФ щодо планів ударів по Києву

Генсек ООН висловив стурбованість заявами РФ щодо планів ударів по Києву

14:31 26.05.2026
Щонайменше 4 загиблих та 2 поранених через зіткнення шкільного автобуса з поїздом у Бельгії – ЗМІ

Щонайменше 4 загиблих та 2 поранених через зіткнення шкільного автобуса з поїздом у Бельгії – ЗМІ

08:11 26.05.2026
Рубіо заявив, що під час розмови Лавров передав Трампу послання від Путіна – ЗМІ

Рубіо заявив, що під час розмови Лавров передав Трампу послання від Путіна – ЗМІ

06:52 26.05.2026
Рубіо та Лавров провели телефонну розмову щодо російсько-української війни – Держдеп США

Рубіо та Лавров провели телефонну розмову щодо російсько-української війни – Держдеп США

21:49 13.04.2026
Бельгія виділяє €1 млрд оборонної допомоги Україні та підтвердила постачання F-16, Іспанія – €1 млрд підтримки – Федоров

Бельгія виділяє €1 млрд оборонної допомоги Україні та підтвердила постачання F-16, Іспанія – €1 млрд підтримки – Федоров

12:27 07.04.2026
ЄЦБ може кілька разів підвищити ставки в разі тривалої енергетичної кризи – голова ЦБ Бельгії

ЄЦБ може кілька разів підвищити ставки в разі тривалої енергетичної кризи – голова ЦБ Бельгії

17:57 31.03.2026
Фландрія та ФАО спрямують $1 млн на відновлення фермерства у Миколаївській області

Фландрія та ФАО спрямують $1 млн на відновлення фермерства у Миколаївській області

15:18 24.03.2026
Брюссель збільшує на EUR150 тис. підтримку Україні для захисту культурної спадщини

Брюссель збільшує на EUR150 тис. підтримку Україні для захисту культурної спадщини

10:43 01.03.2026
Бельгія затримала танкер, який підозрюється у приналежності до російського тіньового флоту

Бельгія затримала танкер, який підозрюється у приналежності до російського тіньового флоту

ВАЖЛИВЕ

Людина загинула, поранено жінку та двох дітей через обстріл окупантами дитячого майданчику у Херсоні – МВА

РФ поставила завдання збільшити окупаційний контингент на щонайменше десятки тисяч – Зеленський

В ОП підтвердили, що Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

Інформація про те, що нібито Зеленський доручив готуватися до ще 2-3 років війни, є вкидом – радник

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

ОСТАННЄ

Сибіга обговорив з Сікорським безпекову ситуацію в Європі та важливість неповернення до політики умиротворення

"Рада миру" Трампа має "нуль доларів", попри обіцяні $17 млрд – ЗМІ

Угода про надання Україні EUR90 млрд може бути винесена на ратифікацію Радою вже у четвер – нардеп Железняк

Трампа не влаштовує варіант із передачею іранського збагаченого урану Росії або Китаю

Кабмін розширює мережу житла для ВПО та планує придбати 1000 сільських будинків – Свириденко

Повідомлення іранських ЗМІ про проєкт домовленостей зі США не відповідають дійсності – Білий дім

Спостерігається накопичення транспорту у ПП "Шегині", "Краківець" та "Устилуг"

СБС ЗСУ: Уражено низку засобів ППО, склади МТЗ, ТПД та логістичні об'єкти противника

Солом'янський райсуд Києва зупинив прийом громадян та розгляд справ у будівлі по Грушецькій після обстрілу

У Литві створюються підрозділи дистанційних безпілотних операцій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА