Російського посла викликали до МЗС Бельгії через грубе порушення міжнародного права з боку РФ

Російського посла у Брюсселі у середу було викликано до міністерства закордонних справ королівства через погрози на адресу посольств з боку МЗС РФ, повідомив глава бельгійського МЗС Максим Прево.

"Я доручив сьогодні викликати російського посла в Бельгії. Заява Росії із закликом до дипломатичного персоналу та іноземних громадян покинути Київ напередодні запланованих ударів є неприйнятною. Погрози на адресу посольств – це не дипломатія, а залякування. І це є грубим порушенням міжнародного права та Віденської конвенції", – написав він у соцмережі Х.

Прево заявив, що "Бельгія нікуди не піде. Ми залишаємося в Києві. Ми стоїмо на боці України. І нас не залякати".

"У цій війні є лише один агресор, і це Росія. Рішення, яке покладе край цьому циклу ескалації, надзвичайно просте: Росія має припинити свою агресію та розпочати справжні мирні переговори", – наголосив міністр.