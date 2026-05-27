Повідомлення іранських ЗМІ про проєкт домовленостей зі США не відповідають дійсності – Білий дім

Дані, що з'явилися в іранських ЗМІ, про проєкт домовленостей США та Ірану, до якого входять відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та скасування американської блокади іранських портів, не відповідають дійсності, заявили в Білому домі в середу.

"Ці повідомлення контрольованих Іраном ЗМІ є неправдивими, і меморандум про розуміння, який вони "опублікували" – це абсолютна фабрикація. Ніхто не повинен вірити повідомленням іранських ЗМІ. Важливі факти!" – повідомляється в акаунті Rapid Response в соціальній мережі X, що належить Білому дому.

Раніше іранські ЗМІ повідомляли, що проєкт початкових домовленостей Вашингтона і Тегерана передбачає повернення судноплавства через Ормузьку протоку в стандартний режим, а також відмову США від блокади іранських портів і відведення американських сил від Ірану.

Згідно з інформацією іранської сторони, регулювати рух суден через Ормузьку протоку будуть Іран і Оман.