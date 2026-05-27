Спостерігається накопичення транспорту у ПП "Шегині", "Краківець" та "Устилуг"

Фото: https://www.facebook.com/

Державна прикордонна служба України повідомляє про накопичення транспортних засобів у пунктах пропуску "Шегині", "Краківець" та "Устилуг".

"Станом на зараз спостерігається накопичення транспортних засобів у таких пунктах пропуску: на виїзд з України: "Шегині" – близько 170 легкових авто; "Краківець" – близько 50 авто; "Устилуг" – близько 10 авто. На в'їзд в Україну: "Краківець" – близько 30 авто; "Устилуг" – близько 10 авто", йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДПСУ.

Також у пункті пропуску "Краківець" на виїзд очікують чотири автобуси.

Повідомляється, що в інших пунктах пропуску накопичення наразі відсутнє.

В ДПСУ рекомендують заздалегідь планувати маршрут та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки.