Інтерфакс-Україна
19:28 27.05.2026

Спостерігається накопичення транспорту у ПП "Шегині", "Краківець" та "Устилуг"

Спостерігається накопичення транспорту у ПП "Шегині", "Краківець" та "Устилуг"
Державна прикордонна служба України повідомляє про накопичення транспортних засобів у пунктах пропуску "Шегині", "Краківець" та "Устилуг".

"Станом на зараз спостерігається накопичення транспортних засобів у таких пунктах пропуску: на виїзд з України: "Шегині" – близько 170 легкових авто; "Краківець" – близько 50 авто; "Устилуг" – близько 10 авто. На в'їзд в Україну: "Краківець" – близько 30 авто; "Устилуг" – близько 10 авто", йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДПСУ.

Також у пункті пропуску "Краківець" на виїзд очікують чотири автобуси.

Повідомляється, що в інших пунктах пропуску накопичення наразі відсутнє.

В ДПСУ рекомендують заздалегідь планувати маршрут та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки.

 

15:57 26.05.2026
ДПСУ про заяви режима Лукашенка щодо БПЛА: Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність

18:42 22.05.2026
ДПСУ: У суботу на ПП "Шегині-Медика" пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі

09:54 20.05.2026
Набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для жінок

13:02 19.05.2026
Держприкордонслужба запускає "Особистий кабінет" для перевірки обмежень виїзду за кордон

12:33 19.05.2026
Понад 68 тис. осіб., які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали прикордонники з лютого 2022 року – Демченко

14:55 18.05.2026
ДПСУ: спроба незаконного перетину кордону завершилась трагедією

14:14 17.05.2026
Пасажиропотік через кордон України залишається стабільним – дані Держприкордонслужби

13:15 17.05.2026
Прикордонники "Сталевого кордону" знищили три укриття і дрон окупантів – ДПСУ

14:45 15.05.2026
Підрозділи МВС самостійно формуватимуть запити і отримуватимуть замовлення  – міністр про закупівлі через DOT-Chain Defence

14:32 15.05.2026
Кабмін продовжив реалізацію проєкту оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence до 24 жовтня 2027р

