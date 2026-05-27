СБС ЗСУ: Уражено низку засобів ППО, склади МТЗ, ТПД та логістичні об'єкти противника

Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження радіолокаційної станції "Небо-СВ", командно-штабна машина зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2", тягача зі складу ЗРК С-350 "Вітязь", склади матеріально-технічного забезпечення, тимчасових пунктів дислокації та логістичних об'єктів противника на тимчасово окупованій території України.

"1-й окремий центр уразив РЛС "Небо-СВ" у Луганській області. Радіолокаційна станція призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей і є важливим елементом системи протиповітряної оборони противника. 9-й батальйон "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" знищив КШМ комплексу "Бук-М2" у Луганській області. КШМ забезпечують управління та координацію роботи підрозділів ППО противника", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБС.

Також ⁠1-й окремий центр уразив тягач зі складу ЗРК С-350 "Вітязь" у Донецькій області. Такі машини використовуються для транспортування та забезпечення роботи елементів сучасних ЗРК противника.

Крім того, ⁠9-й батальйон "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразив склад МТЗ у Луганській області. Також їм уражено склад МТЗ та ТПД противника у Луганській області.

Повідомляється, що ⁠1-й окремий центр у взаємодії з 413-м полком "Рейд" уразив ТПД противника у Донецькій області.

За інформацією СБСЮ, ⁠414-та бригада "Птахи Мадяра" та 412-та бригада Nemesis уразили логістичні цілі противника у Запорізькій та Донецькій областях.

Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень угруповання СБС.