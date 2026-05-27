19:18 27.05.2026

Солом'янський райсуд Києва зупинив прийом громадян та розгляд справ у будівлі по Грушецькій після обстрілу

Будівля Солом'янського районного суду міста Києва по вулиці Грушецька, 1 зазнала значних руйнувань внаслідок ворожого ракетного обстрілу 24 травня, через що у ній припинено прийом громадян і тимчасово зупинено розгляд судових справ.

"Наразі у приміщенні повністю відсутні комунікації, а кабінети суддів, канцелярій та зали судових засідань, мають ушкодження, які унеможливлюють роботу суду та становлять небезпеку. У зв'язку з зазначеним прийом громадян у приміщенні за адресою: вул. Грушецька, 1 повністю припинено. Розгляд судових справ суддями, робочі місця яких розташовувалися в цьому корпусі, тимчасово зупинено", – повідомляється на сайті суду.

У той де час канцелярії суду по вул. Максима Кривоноса, 25, працюють у штатному режимі і вся необхідна інформація щодо судових справ у ній надається.

"Дізнатися про стан справ, що перебувають у провадженні суддів постраждалого приміщення, можна за телефонами, які розміщені на офіційному веб-сайті Солом'янського районного суду – https://sl.ki.court.gov.ua/sud2609/pro_sud/contacts/ Просимо поставитися з розумінням до ситуації", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 травня загинуло дві людини, постраждало 87 осіб, серед яких троє неповнолітніх. У столиці пошкоджено майже 300 об'єктів, включно з житловими будинками.

 

17:14 27.05.2026
Посольство Естонії продовжує працювати у Києві, попри погрози РФ ударами

12:46 27.05.2026
День Києва-2026: концерти, фестивалі, виставки та книжкові події - куди піти у столиці

12:19 27.05.2026
У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

12:26 26.05.2026
Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

11:24 26.05.2026
Депутат Грищук просить Кличка і Кравченка розібратися із ситуацією довкола недобудови "Апрель-2" у Києві

10:38 26.05.2026
До Києво-Печерської лаври передали мобільну станцію для цифрового збереження культурної спадщини

10:22 26.05.2026
Петиція про звільнення станції швидкісного трамваю "Кільцева дорога" від недобудови "Апрель-2" набрала необхідні голоси

10:00 26.05.2026
В Києві повністю відновлено рух транспорту в Шевченківському, Дарницькому та Подільському районах – поліція

19:59 25.05.2026
Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару у Шевченківському районі Києва – ДСНС

19:11 25.05.2026
Умисні напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру є неприйнятними – посольство США

