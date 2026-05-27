Інтерфакс-Україна
19:05 27.05.2026

У Литві створюються підрозділи дистанційних безпілотних операцій

Підрозділ безпілотних військ створюється в Литві, повідомило в середу литовське Міноборони.

Повідомляється, що основне основне завдання формування, що отримало назву підрозділ автономних дистанційних безпілотних операцій (Autonominiu nuotoliniu bepilociu operaciju jungini, ANBO), полягає в "об'єднанні та централізації можливостей безпілотної авіації Збройних сил Литви та інших військових структур, а також розвиток можливостей нанесення ударів на великі відстані з використанням безпілотних засобів".

Крім ударних і розвідувальних безпілотників, у відання підрозділу перейдуть засоби боротьби з безпілотниками і радіоелектронної боротьби.

"Це новий етап у зміцненні потенціалу литовських збройних сил у сфері безпілотників. Ми централізуємо ресурси, надаючи чітку структуру і ясний напрям розвитку: розвідка, наступальні та оборонні дії, розвиток можливостей нанесення глибоких ударів", – прокоментував командувач Збройними силами Литви генерал Раймундас Вайкшнорас, якого цитує пресслужба Міноборони.

