18:59 27.05.2026

Двох людей поранено на Запоріжжі через удари ворожих БпЛА – ОВА

Дві жінки зазнали поранень через атаки російських безпілотників у прифронтових громадах, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни fpv-дронами б’ють по мирних мешканцях прифронтових громад. У Юрківці внаслідок атаки дрона поранена 58-річна жінка, пошкоджений приватний будинок. У Мар’ївці постраждала 65-річна місцева мешканка. Після удару її будинок частково зруйновано, виникла пожежа", – написав він у Телеграмі.

За його інформацією, постраждалим надається необхідна медична допомога.

