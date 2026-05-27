18:57 27.05.2026

У ЗСУ спростували заяви РФ про захоплення Воздвижівки біля Гуляйполя

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин спростував розповсюджувану противником інформацію про нібито російську окупацію с. Воздвижівка (Пологівський р-н Запорізької обл.).

"Не захопили. Аби взяти Воздвижівку, окупантам необхідно ще декілька населених пунктів захопити", – сказав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

За його словами, довгий час навіть українською стороною не фіксувалися проникнення ворожих груп до Воздвижівки, однак вранці в середу була одна невдала спроба у росіян. "Їх було знищено", – розповів Волошин.

Речник зазначив, що нещодавно ворог навіть застосував керовану авіаційну бомбу по населеному пункту, що теж спростовує факт окупації, бо тоді б це означало скидання бомби на свої ж позиції.

Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" 25 травня розповів, що командування 55-ї дивізії морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка воює на Гуляйпільському напрямку, доповіло командувачу угрупування військ "Восток", що захопило селище Верхня Терса.

"І навіть зробили відеоролик, де за допомогою штучного інтелекту показали нібито розгортання прапора біля руїн будинків. Насправді таких будинків немає у Верхній Терсі, і за даними розвідки Верхню Терсу, такий населений пункт, який знаходиться на північний схід від Гуляйполя, за планами російського командування, 55-та дивізія морської піхоти мала захопити ще 15 травня. Зараз перенесені терміни захоплення цього населеного пункту. І у ворога там "підгорає" дуже", – заявив речник.

У середу вранці у Міноборони РФ повідомили про начебто окупацію с.Воздвижівка у Запорізькій області.

