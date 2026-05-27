Інтерфакс-Україна
18:51 27.05.2026

Ворожий дрон знищив відділення "Нової пошти" на Одещині

Фото: https://t.me/novapostcorp

Російські війська дроном влучили у відділення №300 лідера експрес-відправлень "Нова пошта" у с. Лиманка (Одеська обл.), йдеться у повідомленні компанії.

"Через влучання дрона вщент вигоріло приміщення відділення №300 у с. Лиманка. На місці влучання працюють ДСНС та поліція", – повідомила компаніґя в телеграм в середу.

Триває оцінка наслідків атаки. Детальну інформація щодо стану вантажу буде встановлено після повної ліквідації наслідків пожежі.

У "Новій пошті" наголосили, що компанія перебудувала логістичні маршрути та невдавзі встановить мобільне відділення.

"Нова пошта" компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень. Найближчим часом зв’яжемося з кожним та повідомимо деталі відшкодування", – йдеться у повідомленні.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв, що кількість постраждалих через удар російського безпілотника в Одеському районі зросла до 11 людей, серед них двоє дітей.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

18:44 27.05.2026
Людина загинула, поранено жінку та двох дітей через обстріл окупантами дитячого майданчику у Херсоні – МВА

Людина загинула, поранено жінку та двох дітей через обстріл окупантами дитячого майданчику у Херсоні – МВА

18:15 27.05.2026
Окупанти обстріляли Херсон та область, 6 цивільних поранено – прокуратура

Окупанти обстріляли Херсон та область, 6 цивільних поранено – прокуратура

17:28 27.05.2026
РФ атакувала три енергооб'єкти на Дніпропетровщині – "ДТЕК"

РФ атакувала три енергооб'єкти на Дніпропетровщині – "ДТЕК"

17:10 27.05.2026
До 11 осіб, серед них – діти, зросла кількість постраждалих на Одещині – ОВА

До 11 осіб, серед них – діти, зросла кількість постраждалих на Одещині – ОВА

16:59 27.05.2026
Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

15:23 27.05.2026
На Одещині уже постраждало 8 людей, серед них є дитина – Кіпер

На Одещині уже постраждало 8 людей, серед них є дитина – Кіпер

15:00 27.05.2026
Кількість постраждалих на Одещині зросла до п'яти осіб – ОВА

Кількість постраждалих на Одещині зросла до п'яти осіб – ОВА

10:19 25.05.2026
Внаслідок ворожого обстрілу у Краматорську близько 20% посилок "Нової пошти" залишаються під завалами

Внаслідок ворожого обстрілу у Краматорську близько 20% посилок "Нової пошти" залишаються під завалами

14:47 20.05.2026
В Одесі викрили хакерів, які завдали понад $250 тис. збитків онлайн-платформам США

В Одесі викрили хакерів, які завдали понад $250 тис. збитків онлайн-платформам США

10:05 15.05.2026
"Нова пошта" повідомила про загибель двох працівників внаслідок масованої атаки по Києву 14 травня

"Нова пошта" повідомила про загибель двох працівників внаслідок масованої атаки по Києву 14 травня

