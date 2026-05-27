Ворожий дрон знищив відділення "Нової пошти" на Одещині

Фото: https://t.me/novapostcorp

Російські війська дроном влучили у відділення №300 лідера експрес-відправлень "Нова пошта" у с. Лиманка (Одеська обл.), йдеться у повідомленні компанії.

"Через влучання дрона вщент вигоріло приміщення відділення №300 у с. Лиманка. На місці влучання працюють ДСНС та поліція", – повідомила компаніґя в телеграм в середу.

Триває оцінка наслідків атаки. Детальну інформація щодо стану вантажу буде встановлено після повної ліквідації наслідків пожежі.

У "Новій пошті" наголосили, що компанія перебудувала логістичні маршрути та невдавзі встановить мобільне відділення.

"Нова пошта" компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень. Найближчим часом зв’яжемося з кожним та повідомимо деталі відшкодування", – йдеться у повідомленні.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв, що кількість постраждалих через удар російського безпілотника в Одеському районі зросла до 11 людей, серед них двоє дітей.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.