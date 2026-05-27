Людина загинула, поранено жінку та двох дітей через обстріл окупантами дитячого майданчику у Херсоні – МВА

Життя херсонця забрав обстріл дитячого майданчику у Корабельному районі обласного центру, поранень зазнала матір та її дві дитини, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанько.

"Приблизно о 17.30 російські терористи атакували з РСЗВ Корабельний район. Під удар потрапив дитячий майданчик, де відпочивали батьки з дітьми. Постраждали 36-річна мама з двома доньками 6 і 3 років. Вони дістали мінно-вибухові травми та множинні уламкові поранення", – написав у Телеграмі.

За його словам, поранені перебувають під наглядом медиків.

Пізніше він повідомив про загибель чоловіка: "За попередньою інформацією, російські терористи вбили батька родини, яка наразі шпиталізована – мати з двома малолітніми доньками. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік, дані якого наразі встановлюються".