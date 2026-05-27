Інтерфакс-Україна
18:23 27.05.2026

"УРМ" має відокремити ОСР і ПУУ і завершити анбандлінг – Шмигаль

Фото: https://t.me/energyofukraine

Перед АТ "Українські розподільні мережі" ("УРМ") стоїть завдання проведення важливої реформи – відокремлення постачальників універсальних послуг (ПУУ) від операторів системи розподілу (ОСР) та завершення анбандлінгу, повідомив перший віце-прем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі з оновленою Наглядовою радою "УРМ".

"Міністри енергетики балтійських та нордичних країн, на моє прохання, готові надати експертну підтримку для реалізації реформи та розвитку моделі управління державними енергетичними активами", – написав він у телеграм-каналі у середу.

Під час зустрічі сторони обговорили всі виклики, зокрема, відновлення пошкодженого обладнання.

"Поставив завдання вжити заходів, аби ОСР мали змогу закуповувати енергетичне обладнання для відновлення самостійно", – зазначив Шмигаль.

АТ "Українські розподільні мережі" створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 листопада 2022 року №1336 з метою ефективного управління державними корпоративними правами в операторах системи розподілу електроенергії та підвищення їх капіталізації.

До статутного капіталу УРМ входять пакети акцій АТ "Хмельницькобленерго" (70%), АТ "Миколаївобленерго" (70%), АТ "Запоріжжяобленерго" (60,2%), АТ "Тернопільобленерго" (50,9%), АТ "Черкасиобленерго" (46%), АТ "Харківобленерго" (65%), АТ "Сумиобленерго" (25%), АТ "ДТЕК Одеські електромережі" (25%), а також 99,6% АТ "Українська енергозберігаюча сервісна компанія" (УкрЕСКО).

Єдиним акціонером УРМ є держава в особі Міністерства енергетики України.

26 березня 2026 року Міненерго призначило новий склад наглядової ради УРМ, до якого увійшли Ігор Бурак, Сергій Савчук, Сергій Карпенко, Віктор Поліщук та Ярослав Диковицький, який очолив наглядову раду.

