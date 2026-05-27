Інтерфакс-Україна
Події
18:15 27.05.2026

Окупанти обстріляли Херсон та область, 6 цивільних поранено – прокуратура

Шестеро цивільних постраждали у Херсонській області від російських обстрілів у середу станом на 17:30, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Від ночі окупанти атакували дронами Херсон, Комишани та Білозерку. Загалом у цих населених пунктах дістали травм п’ять мирних жителів. Ще одна людина травмувалася в обласному центрі від ворожої артилерії", – йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, адміністративна будівля та будівля банку, господарські споруди, гаражі, вантажні і легкові автомобілі.

Російська армія вела обстріли за допомогою ствольної, реактивної артилерії, мінометів та різного типу дронів.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

