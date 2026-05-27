Окупанти нарощують сили в Покровську та Мирнограді та рівняють Костянтинівку з землею – DeepState

Ворог продовжує нарощувати свої сили в містах Покровськ та Мирноград Донецької області після їх повної окупації, зокрема, екіпажі дронщиків, які взяли під контроль небо агломерацій і сильно ускладнюють роботу для українських бійців, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Противник облаштовується в містах і наразі залишає актуальною задачу рухатися в глибину нашої оборони", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту в середу.

Також повідомляється про активний тиск ворога на сусіднє з Покровськом та Мирноградом місто Родинське, в якому ворог останнім часом поступово просувається. "Але бійці Сил Оборони намагаються стримати цей тиск і навіть часто залучають авіацію. Родинське є важливою опорною точкою для подальшого просування, зокрема, в район населених пунктів на південь від Добропілля, яке відіграє важливу роль, зокрема, в логістиці", – зазначається в повідомленні.

Водночас DeepState повідомляє про погіршення ситуації в місті Костянтинівка, де повторюється типова тактика просочування.

"Ворог збільшує контроль території навколо міста, затягується в навколишні села для закріплення і накопичення, а звідти пробує залазити в саме місто і фіксується в різноманітних його точках. Одночасно з цим, Костянтинівку рівняють з землею і перетворюють місто в руїну, яку неможливо буде в результаті утримувати", – йдеться у зведенні.