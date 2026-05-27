РФ поставила завдання збільшити окупаційний контингент на щонайменше десятки тисяч – Зеленський

Росія готує додаткову мобілізацію, зокрема, російське політичне керівництво поставило завдання збільшити на десятки тисяч свій контингент, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами наради з оборони.

"Отримуємо й усе більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації – саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Україна вважає ці російські кроки підтвердженням того, "що до справжньої дипломатії Москва не готується", українська сторона передає партнерам наявні дані.

Крім того, під час наради головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Андрій Гнатов доповіли ситуацію та варіанти дій ЗСУ на Харківщині, передусім на Куп’янському напрямку, в Донецькій області, на Запорізькому напрямку та загалом на півдні України.

Крім того, була доповідь і по застосуванню далекобійних санкцій, зокрема, щодо об’єктів російської нафтової галузі, що розташовані в Туапсе та в інших російських регіонах.

"Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії", – наголосив президент.