Мінсоцполітики: 1 червня завершується термін подачі заяв на допомогу на проживання для окремих категорій ВПО

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України нагадує, що 1 червня 2026 року завершується термін подачі заяв на призначення допомоги на проживання для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

"Діти з числа ВПО можуть отримувати виплати незалежно від доходу родини. За умови подачі заяви до 1 червня 2026 року допомога буде нарахована з 1 лютого 2026 року. Також оновлено механізм нарахування виплат для непрацездатних ВПО. Особи, яким раніше припинили допомогу через перевищення граничного доходу, можуть повторно подати заяву. У разі звернення до 1 червня 2026 року виплати будуть нараховані з 1 січня 2026 року", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві наголосили, що важливо вчасно подати документи, щоб отримати виплати також за попередні місяці.

В той же час, якщо звернутися за перерахунком буде подано після 1 червня, допомога нараховуватиметься лише з місяця подання заяви.

Подати заяву на призначення допомоги на проживання можна кількома способами: особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України; онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ; поштовим відправленням на адресу територіального органу ПФУ; через ЦНАП; через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради відповідної територіальної громади.