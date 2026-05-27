17:53 27.05.2026

Майже 6 тис. радіолокаційних космічних знімків одержали фахівці ГУР завдяки "Народному супутнику"

Уже понад 5 900 радіолокаційних космічних знімків, починаючи з вересня 2022 року, одержали фахівці Головного управління розвідки Міноборони України завдяки "Народному супутнику".

Як повідомляє пресслужба ГУР, підрозділи космічної розвідки отримують свіжі супутникові знімки щодня, і ці дані використовуються для відстеження об’єктів на окупованих землях та на території Росії, виявлення ворожих військових цілей, планування їхнього вогневого ураження, а також для оцінки наслідків наших ударів.

"Для сучасної війни доступ до космічних технологій відіграє надважливу роль, і якраз "Народний супутник" став для України першими гострими очима на орбіті – ми бачимо, куди цілитись, ми розуміємо, чим краще бити, ми маємо контроль наслідків уражень. Багатомільярдні втрати російського агресора – ось результати, в тому числі й "Народного супутника", які зміцнюють нашу стійкість, і ця системна робота триває", – наголосив представник ГУР Андрій Юсов.

Технологія радіолокаційного спостереження SAR дозволяє отримувати зображення незалежно від часу доби, хмарності чи погодних умов, а роздільна здатність окремих знімків може сягати до 0,25 м/піксель. Один знімок здатен охоплювати площу до 225 км².

"Народний супутник" – проєкт, реалізований у 2022 році завдяки ініціативі Благодійного фонду Сергія Притули, в результаті якої, коштом небайдужих громадян та бізнесів, ГУР МО України отримало в управління супутник фінської аерокосмічної компанії ICEYE та доступ до бази супутникових знімків сузір’я ICEYE. І ця інвестиція в українську безпеку вже давно довела свою ефективність.

