Кабмін направив 3 млрд грн на облаштування додаткових котелень до початку зими – Свириденко
Кабінет міністрів виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки та квартири теплопостачання в умовах російського енергетичного терору, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
"З цієї суми 966 млн грн буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад 2 млрд грн отримають регіони в межах реалізації планів стійкості", – написала Свириденко в телеграм-каналі.
За її словами, ключове завдання для всіх обласних військових адміністрацій (ОВА) та громад – оперативно встановити та запустити об’єкти до старту опалювального сезону.
Вона наголосила, що все обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня.