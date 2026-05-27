Інтерфакс-Україна
17:48 27.05.2026

Кабмін направив 3 млрд грн на облаштування додаткових котелень до початку зими – Свириденко

Кабмін направив 3 млрд грн на облаштування додаткових котелень до початку зими – Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки та квартири теплопостачання в умовах російського енергетичного терору, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

"З цієї суми 966 млн грн буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів в Києві. Ще понад 2 млрд грн отримають регіони в межах реалізації планів стійкості", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, ключове завдання для всіх обласних військових адміністрацій (ОВА) та громад – оперативно встановити та запустити об’єкти до старту опалювального сезону.

Вона наголосила, що все обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня.

