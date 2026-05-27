Українця оперативно депортували з Польщі за порушення ПДР – ЗМІ

Українця було терміново депортовано з Польщі за порушення правил дорожнього руху, повідомляє у середу інтернет-портал Onet.pl.

"Під час перебування на території Польщі 25-річний чоловік, як стверджується, вчинив правопорушення, пов’язані з порушеннями правил дорожнього руху, за що був остаточно засуджений судом", – йдеться у повідомленні.

Як пише видання, у зв’язку з посиленням реакції служб на такого роду порушення закону, щодо українця було винесено рішення про депортацію, яке підлягало негайному виконанню.

"Того ж дня було проведено повну процедуру супроводу та передачі чоловіка на прикордонному переході в Медиці, де його передали українським прикордонним службам. Операція була проведена в терміновому порядку, що, як зазначають служби, має підкреслити рішучу політику щодо осіб, які порушують польські закони", – розповіли на порталі.

Також щодо громадянина України було винесено рішення про п’ятирічну заборону на повторний в’їзд на територію Польщі та Шенгенської зони.

Операція була проведена оперативно і завершилася протягом одного дня з моменту затримання.