17:41 27.05.2026

Міносвіти, "Укрзалізниця" та Центр страткомунікацій закликають батьків поговорити з дітьми про небезпеку зачепінгу

Міністерство освіти і науки, АТ "Укрзалізниця" та Центр стратегічних комунікацій закликають батьків поговорити з дітьми про небезпеку зачепінгу, так як від початку року внаслідок цього загинуло вже троє дітей.

"З початком літніх канікул зростає ризик небезпечних розваг серед підлітків, зокрема зачепінгу – чіпляння за зовнішні частини потягів або поїздки на дахах вагонів заради фото, відео чи "екстремального" контенту для соцмереж. Лише від початку цього року внаслідок зачепінгу вже загинули троє дітей, ще дев’ятеро підлітків отримали надважкі травми. У багатьох постраждалих – понад 50% опіків тіла, що означає тривале лікування, численні операції та наслідки на все життя", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що особливо небезпечно те, що контактна мережа залізниці може вразити струмом навіть без дотику, бо напруга в ній сягає 27 500 вольт, що у 125 разів більше, ніж у звичайній домашній розетці.

У відомствах розповіли, що удар струмом на залізниці може призвести до: важких опіків; ампутацій; ураження внутрішніх органів; довічної інвалідності; смерті.

"Через популярність відео про зачепінг у соцмережах підлітки часто не усвідомлюють реальних наслідків таких дій і сприймають це як "екстремальну розвагу" або спосіб привернути увагу", – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим батьків, учителів та всіх дорослих закликають: поговорити з дітьми про смертельну небезпеку зачепінгу; пояснити, що контактна мережа може вбити навіть на відстані; звертати увагу на контент, який дивляться та поширюють підлітки; нагадати, що жодне відео чи фото не варті здоров’я або життя.

Для привернення уваги до проблеми "Укрзалізниця", Центр страткомунікацій та інформаційної безпеки та безпековий проєкт Dovidka.info підготували спеціальний анімаційний ролик про небезпеку зачепінгу.

Завантажити його можна за посиланнями: https://drive.google.com/file/d/1dH1tqFvND-kL92js0Xb-rZIm9D0q5Dch/view

"Літо – час для безпечного відпочинку, а не трагедій. Поговоріть із дитиною вже зараз – це може врятувати їй життя", – наголосили в Міносвіти.

 

Теги: #укрзалізниця #центр_стратегічних_комунікацій #мон #зачепінг

18:58 26.05.2026
На енергостійкість закладів освіти виділено 1,3 млрд грн – Вітренко

18:52 26.05.2026
САП оскаржить рішення про закриття справи щодо незаконного заволодіння 93 млн грн "Укрзалізниці"

16:15 26.05.2026
ВАКС закрив справу щодо нардепа Дубневича про заволодіння коштами "Укрзалізниці" у зв'язку із закінченням строку розслідування

18:56 23.05.2026
"Укрзалізниця" провела благодійний забіг "Стартуємо за розкладом", збирали кошти для постраждалих від війни

11:59 23.05.2026
Міносвіти визначило перелік перших закладів, які отримають понад 459 млн грн на сучасний освітній простір

11:55 23.05.2026
В'єтнам надає громадянам України 40 стипендії на навчання на 2026/2027 н.р. – Міносвіти

17:12 22.05.2026
Міносвіти напрацює питання підвищення стипендій для українських студентів – Зеленський

16:56 20.05.2026
Мешканець Києва отримав 15 років тюрми за підпали об'єктів "Укрзалізниці" на замовлення ворога

15:07 20.05.2026
Продовження строку служби вантажних вагонів на фоні їх профіциту посилює деградаційні процеси – КВБЗ

14:34 20.05.2026
Росія за час повномасштабного вторгнення знищила 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці"

