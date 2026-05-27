Інтерфакс-Україна
17:28 27.05.2026

РФ атакувала три енергооб'єкти на Дніпропетровщині – "ДТЕК"

РФ атакувала три енергооб'єкти на Дніпропетровщині – "ДТЕК"
Через ворожі удари 26 травня були пошкоджені одразу три енергетичні об’єкти групи "ДТЕК" у Дніпропетровській області.

"На щастя, працівники не постраждали", – повідомив енергохолдинг у середу.

Без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах області. Щойно це стало безпечно, енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом за останні два дні світло було повернуто понад 33 тис. родин Дніпропетровщини.

